MegaCausa Bomberos: el empresario Marcos Gennaro ofreció $3 millones para evitar el juicio, la Fiscalía lo rechazó

En el marco de la denominada MegaCausa Bomberos, que investiga una red ilegal de confección de certificados apócrifos de habilitación para comercios y boliches en Córdoba, la defensa del empresario Marcos Gennaro rechazó la propuesta de juicio abreviado, pidió una probation y propuso donar $ 3 millones para Bomberos de Malagueño como reparación.

Gennaro está acusado de utilizar certificaciones truchas de Bomberos para eludir clausuras y mantener en funcionamiento el boliche Vlack. Es propietario de ese local nocturno y de varios más en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.

Megacausa Bomberos: el exjefe Gustavo Folli y otros nueve imputados analizan si confiesan

No al juicio abreviado

El miércoles de la semana pasada, el fiscal de Cámara, Marcelo Hidalgo, propuso juicios abreviados a todos los acusados entre los cuales está el exjefe de Bomberos, subjefe de la Policía de Córdoba y exdirector de Defensa Civil de la ciudad, Gustavo Folli Pedetta.

Les dio un plazo para aceptar o rechazar la propuesta que consiste en la confesión de los imputados a cambio de penas cercanas al mínimo que solicitaría en un debate oral y público, en caso de corroborarse la acusación a través de pruebas y testimonios.

El defensor de Gennaro, Juan José Pareja, ingresó hoy lunes un escrito a la Cámara 3a. del Crimen donde está radicado el expediente. En ese documento rechazó la oferta de condena de 3 años de prisión en ejecución condicional que le había formulado la Fiscalía. Argumentó que, si el propio órgano acusador admitió que el imputado no requiere encierro presidio efectivo, corresponde otorgarle el beneficio de la probation para extinguir la acción penal sin condena.

Gennaro —imputado como autor de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y uso de documento público falso en concurso real— fundamentó su solicitud en la falta de antecedentes penales, su arraigo familiar y comercial, e introdujo un paquete de reparación compuesto por:

En ese marco ofreció donar $3.000.000 en un solo pago a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, y la realización de tareas comunitarias.

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"La seguridad de la gente no se compra con dinero"

Inmediatamente el fiscal Hidalgo emitió su dictamen en el que rechazó la postura defensiva. Desestimó el argumento defensivo al precisar que la oferta de tres años de prisión condicional formaba parte de una negociación de juicio abreviado que exigía como requisito innegociable la confesión expresa de culpabilidad; al no aceptarse, la propuesta decayó de pleno derecho y la escala penal del concurso real habilita penas de hasta 12 años de prisión en el debate oral.

La Fiscalía remarcó que utilizar un certificado de Bomberos adulterado —que contaba con la firma falsificada de un comisario— para operar una discoteca con material combustible y alta densidad de público no es una falta administrativa, sino "la creación deliberada de una trampa mortal para cientos de jóvenes". "Permitir que un próspero empresario eluda el juicio mediante el pago de un cheque enviaría un mensaje de impunidad, consolidando la idea de que la seguridad se compra con efectivo", enfatizó el escrito.

Adelantó que en el juicio oral solicitará 3 años de prisión condicional pero acompañados de 7 años de inhabilitación especial para explotar locales nocturnos. Como la probation extingue la acción penal sin condena, otorgarla dejaría a Gennaro habilitado para seguir regenteando boliches sin sanción ni control administrativo.

Por último sostuvo que la postura de la fiscalía es vinculante.