Cosquín 2027: cuándo se conocerá la grilla y cómo será la venta de entradas

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín celebrará su 67ª edición del 23 al 31 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina. La organización presentó la identidad visual de esta nueva edición, inspirada en la celebración, los encuentros y el tradicional poncho coscoíno, que cumple 60 años desde su creación.

La programación completa del festival se dará a conocer el viernes 2 de octubre por la mañana, durante un acto de lanzamiento en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en Córdoba Capital. El evento contará con la presencia de artistas que forman parte de la grilla y tendrá propuestas musicales abiertas al público.

La nueva imagen oficial fue diseñada por Cristian Brossard bajo la consigna “Ahí vamos, tejiendo la historia”. El concepto toma como eje al poncho coscoíno y busca representar la relación entre la música, la danza, la memoria, la cultura y los paisajes que forman parte del festival.

El poncho coscoíno ocupa un lugar central en la identidad de esta edición porque cumple 60 años desde su creación. La organización lo presenta como uno de los grandes símbolos de la fiesta y como una pieza que reúne distintas expresiones de la cultura popular.

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“En cada hilo hay una historia. En cada color, una memoria. En cada trama, un sonido, una danza, un paisaje”, señala el comunicado de difusión del festival. La propuesta también anticipa el clima de las nueve noches de enero: “Los colores vibrantes de la fiesta ya se anuncian. La música empieza a sentirse. La danza espera. Las noches de Cosquín se preparan”.

Venta de entradas

Los abonos de tribuna comenzarán a venderse este martes 29 de septiembre. Se podrán adquirir por teléfono al 3541-276007 o de manera presencial en las oficinas de la Comisión Municipal de Folklore, ubicadas en Tucumán 1031, Cosquín. La atención presencial será de lunes a viernes, de 8 a 13.

La venta general de entradas quedará habilitada desde el viernes 2 de octubre a través de la página oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Cosquín 2027 se desarrollará del 23 al 31 de enero en la Plaza Próspero Molina y contará nuevamente con nueve lunas dedicadas a la música y la danza folklórica.