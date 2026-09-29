"No hemos visto ningún contrato": denuncian que una funcionaria de Anisacate factura desde Europa y piden explicaciones

La situación de una funcionaria vinculada al área de Ambiente de la Municipalidad de Anisacate quedó en el centro de la polémica luego de que el vocal opositor del Tribunal de Cuentas, Daniel Giovanonni, afirmara que desde fines de 2025 presenta facturas desde el exterior y que, hasta el momento, no encontraron documentación que respalde un eventual esquema de trabajo remoto.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Giovanonni sostuvo que el organismo impulsa un pedido de informes para determinar bajo qué modalidad presta funciones la bióloga Andrea Bischoff, quien figura en el Plan de Ordenamiento Territorial de la gestión de la intendenta Natalia Contini.

Según explicó, la última factura que pudieron analizar corresponde al mes de mayo y asciende a $1.800.000. Aclaró, sin embargo, que el Tribunal de Cuentas revisa actualmente documentación con un retraso de entre cuatro y seis meses. "Veo esporádicamente facturas de ella en concepto de asesora u honorarios".

De acuerdo con su relato, el propio municipio habría reconocido que Bischoff se encuentra fuera del país desde fines del año pasado, motivo por el cual el Tribunal decidió avanzar con un pedido formal de explicaciones.

"Hemos pedido informe al respecto porque sus propios pares han admitido que están en el extranjero", señaló.

"No hemos visto ningún contrato"

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el integrante del Tribunal de Cuentas apunta a la falta de documentación que justifique el presunto trabajo remoto desde Europa.

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Giovanonni sostuvo que, hasta el momento, no encontraron un contrato ni un instrumento administrativo que establezca esa modalidad de prestación de servicios. "Sabemos que el trabajo a distancia requiere una coordinación, un acuerdo entre ambas partes y un contrato, cosa que no hemos visto hasta el momento. No existe ningún documento que avale trabajo desde el extranjero".

Giovanonni remarcó que el área donde presta funciones Bischoff requiere presencia territorial debido a las tareas vinculadas al ambiente y al ordenamiento territorial. "Es un área muy sensible, donde la presencia es fundamental", afirmó, al explicar por qué consideran necesario conocer cómo se desarrollan las tareas y bajo qué condiciones se realizan.