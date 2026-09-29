Luis Caputo tildó a Axel Kicillof de "anticristo" descartó un salto del dólar

Sin filtros y con la mira puesta en los comicios de 2027, Luis Caputo pasó a la ofensiva tanto en el terreno político como en el económico. Durante una exposición de casi una hora en una entrega de premios ante financistas, el ministro de Economía no se guardó nada: disparó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ninguneó a los sectores del círculo rojo que presionan por un salto cambiario y aseguró que el Gobierno nacional tiene la artillería financiera lista para evitar cualquier sobresalto con el dólar de cara al 2027.

Los dardos más filosos del titular del Palacio de Hacienda tuvieron nombre y apellido. Al analizar las variables que frenan el desembarco de capitales privados, Caputo calificó a Kicillof directamente como el "anticristo" de las inversiones. "Quiere a la gente pobre y le molesta que viajen al exterior", lanzó sin tapujos para graficar el impacto negativo de la gestión provincial. La misma agresividad la reservó para los empresarios que exigen una devaluación, a quienes tildó de "momias" y "miserables" que buscan mantener una economía cerrada para pagar salarios bajos y jugar a ser grandes magnates cobrando precios subsidiados.

Caputo aseguró que Kicillof "quiere a la gente pobre"

La hoja de ruta hacia los comicios también tuvo su espacio. El ministro le reclamó a los jubilados que valoren sus niveles de ingresos actuales, argumentando que sus haberes lograron recuperarse un 14% desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, y contrastó ese número con la caída del 40% que, según sus propios cálculos, sufrieron durante la administración anterior. En esa misma línea de austeridad, enterró cualquier posibilidad de apelar a un "plan platita" para seducir votantes, asegurando que “está probado” que ese modelo ya no funciona.

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Frente a un auditorio atento a los números duros de la macroeconomía, el funcionario reconoció que la inflación local sigue siendo elevada si se la compara con los estándares internacionales. Sin embargo, defendió a capa y espada el rumbo nacional, amparándose en la herencia recibida y explicando que los procesos de estabilización demandan tiempo para unirse al mundo. "No tenemos la menor duda que si seguimos con estas políticas lo vamos a lograr. Los argentinos no son tontos y la mayoría no va a votar volver al pasado", enfatizó el ministro, confiado en que el electorado respaldará el ajuste.

Para sostener ese optimismo, Caputo sacó a relucir proyecciones ambiciosas. El funcionario estimó que, de cumplirse los escenarios más favorables que hoy calculan en su cartera, el Banco Central podría comprar hasta 30.000 millones de dólares en los próximos meses. Semejante colchón de reservas resultaría vital para transitar la etapa de campaña sin los clásicos temblores cambiarios que suelen sacudir a la economía argentina.

Las dudas que dejó la justicia en la causa por la cuenta offshore de Luis Caputo

Los cuatro pilares para blindar el dólar

Para justificar su tranquilidad respecto al futuro de la divisa estadounidense, el ministro desglosó cuatro motivos técnicos. En primer lugar, destacó que la base monetaria atraviesa niveles mínimos históricos, por lo que advirtió que "la cantidad de pesos es limitada" para ir a presionar sobre el tipo de cambio. Como segundo punto, celebró el nuevo perfil de vencimientos de la deuda en moneda local: lograron patear el 45% de esos compromisos para después de las elecciones, dejando el camino mucho más despejado en el corto plazo.

El tercer argumento apuntó directamente a la liquidez real de la plaza cambiaria. Caputo remarcó que actualmente el sistema cuenta con los dólares suficientes tanto para que el Banco Central sume reservas como para que empresas y particulares cubran sus demandas comerciales. Para graficar el volumen, reveló que superaron con creces un meta de compra de 10.000 millones de dólares pautada con el FMI, acercándose ahora a la franja de los 20.000 millones, y manteniendo a la par una posición de contratos de dólar futuro prácticamente en cero.

A eso se le suma una balanza comercial que viene pisando fuerte. En el Palacio de Economía calculan que, aunque el mercado meta una presión extra de unos 7.000 millones de dólares, el ingreso de las exportaciones y los proyectos del RIGI van a dejar arriba de la mesa unos 9.000 millones, dejándolos con saldo a favor. Con ese colchón, más los swaps con China y los acuerdos abiertos con Estados Unidos, Caputo salió a blindar el discurso oficial: asegura que el Gobierno tiene listos los 75.000 millones de dólares de respaldo que el Presidente repite en cada nota.

TC