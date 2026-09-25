Luis Caputo viajó con el solo objetivo de calmar a los mercados ante una embestida que prometía desvencijar el plan de estabilización macroeconómica, que sirve como único sustento ofrecido por el Gobierno libertario para el despegue de la actividad, ya no dentro de los 18 mejores meses del país, sino ahora como respaldo del lanzamiento de la campaña electoral con la promesa de un 2028 como el mejor año de la historia argentina. Sabía que los datos de pobreza y de la economía iban a pegar en la línea de flotación y, por eso, fue a Wall Street a corazón abierto, para que sus viejos amigos de la Gran Manzana le dieran tiempo. Pero el mercado le devolvió las promesas de amor con un golpe de realidad del bolsillo: el riesgo país voló por encima de los 600 puntos básicos.

Caputo viajó con la única meta de calmar a los mercados, pero obtuvo lo contrario

El presidente Javier Milei volvió a arengar a favor de su reelección desde Nueva York. Por un lado, lo hizo para calmar la interna libertaria, en el mismo momento en que su hermana Karina Milei intentaba ordenar a Patricia Bullrich con el pedido de esquivar las peleas con Diego Santilli para sumar su trabajo en pos de la campaña presidencial. El otro motivo estaba más cercano: ratificar lo que Caputo les había dicho a los más de 30 banqueros —a los que reunió en el JP Morgan el lunes pasado— sobre una victoria en primera vuelta en 2027. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, complementó.

La pobreza volvió a crecer en el primer semestre y dos grupos sufrieron con fuerza el deterioro: mayores de 65 y jóvenes

Según pudo saber PERFIL de fuentes con presencia en Wall Street, los influyentes operadores neoyorquinos escucharon los detalles técnicos de la imagen que Milei esbozó en una declaración a periodistas en el marco de su paso por la Asamblea General de la ONU: que “le salen dólares por las orejas” a la Argentina. Para poder sostener esa frase, el jefe del Palacio de Hacienda tuvo que reconocer que el poder de fuego para contener una eventual corrida cambiaria preelectoral dependerá nuevamente de la billetera del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, e incluso del swap que el país tiene activado con China.

Las elecciones en Estados Unidos y la presión sobre el Banco Central

Hay un escollo por superar: las elecciones de medio término en EE. UU., que podrían fortalecer o debilitar al gobierno de Donald Trump para enfrentar sus últimos dos años de gestión al frente de la Casa Blanca, sin posibilidades de reelección. Si salen bien, Bessent podrá volver a rescatar a la Argentina, de ser necesario. De lo contrario, la ayuda de la Casa Blanca estará limitada.

Los traders de la Gran Manzana saben que los motores de Vaca Muerta y del agro están encendidos y que le dieron un mayor poder de fuego a las arcas del Banco Central, pero la suma de traspiés que atravesó el Gobierno en indicadores económicos fogoneó el mal clima financiero ante la suba de tasas ordenada por la FED en Estados Unidos. A Caputo le están cobrando haber desoído el pedido de que la Argentina retorne al mercado de deuda internacional. “Había que hacerlo en la ventana de oportunidad para que el riesgo país esté por debajo de los 300 puntos. Perdió la chance y nadie se olvida de eso”, confió a este medio el integrante de un banco estadounidense.

La actividad económica cayó 2,9% en julio, según el INDEC

Los bonos soberanos de extensa duration elevaron su riesgo y, a diferencia de otras oportunidades, su volatilidad no está atada a un default sino a dos puntos fundamentales en relación con argumentos internos: un eventual cambio de signo político en el Gobierno en 2027 y el “desplome” del plan Caputo.

La escalada del riesgo electoral y el desplome de los bonos

Para algunos analistas consultados por este diario, “la visita de Caputo sirvió para que el caos no sea mayor, pero claramente el mercado tiene dudas, al menos, de que el modelo se sostenga sin un cambio pragmático para ganar elecciones”.

Se terminó el veranito financiero porque hay más exigencias de coberturas

Pero el jueves, todavía con Caputo y Milei en tierras estadounidenses, la desconfianza en los bonos del Tesoro con vencimientos en octubre del año próximo —en pleno mes electoral de primera vuelta— y en 2028 se disparó fuertemente, superando de manera holgada el pico de la primera semana de septiembre, cuando el mercado ya empezaba a mostrar recelo.

Todo empeoró. Las luces de alerta y la cautela inversora se hicieron sentir con fuerza en la curva de rendimientos. Según los datos relevados por la consultora Eco Go, la TIR Forward correspondiente al tramo AO27/AO28 —calculada a valores MEP— registró una escalada abrupta e ininterrumpida a partir de agosto. Tras un período de relativa calma y compresión de tasas que llevó los rendimientos a tocar un piso cercano al 11,5% en la segunda quincena de julio, la dinámica se revirtió drásticamente: el rendimiento implícito se disparó más de siete puntos porcentuales hasta alcanzar un pico del 18,9% este viernes 25 de septiembre. El mismo día, el riesgo país rompió la barrera de los 600 puntos básicos.

La receta recesiva de Caputo para bajar la inflación se convirtió en el fantasma que pone en riesgo al plan de estabilización

“Se terminó el veranito financiero de mayo y junio, porque hay una sensible incertidumbre y mayores exigencias de cobertura por parte de los operadores para ese horizonte temporal específico”, analizó una de las fuentes de Wall Street. “Las probabilidades de derrota de Milei están en su pico histórico”, alertó la misma fuente. Esa sensación se puede ver de manera explícita en algunos papers que manejan prestigiosas consultoras financieras, cada vez más requeridas para anticiparse a los eventuales fracasos de inversión.

La caída de la actividad económica y las dudas de Wall Street

“Hasta ahora, el riesgo kuka servía para maquillar la tensión. Pero ni las críticas al paso de Axel Kicillof por Nueva York alcanzaron para ocultar los datos que miran los inversionistas. El mayor riesgo de derrota de Milei lo genera el propio Milei, junto con Caputo. La pobreza es solo un reflejo de lo que realmente preocupa, que es la caída de la actividad económica, que genera un agujero en la recaudación y hace inviable el modelo de recorte constante para lograr superávit fiscal. Hasta (Gita) Gopinath —exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional— dice que el dólar está atrasado, por ejemplo”, describió otro inversor de Nueva York.

El consumo se derrumbó y advierten que la recuperación se posterga hasta 2033

La promesa de reactivación a cuentagotas que los funcionarios del Ministerio de Economía les adelantaron a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) no solo no alcanzó para frenar la incertidumbre, sino que “incluso acrecentó las certezas de que Milei morirá con las botas puestas, y eso no es una buena noticia para los mercados, que prefieren un plan que avance más lento, pero que no se corte por falta de respaldo electoral”, según confesó un operador financiero porteño que siguió con atención el cierre de una semana negra para el Gobierno. Mientras tanto, en Wall Street confesaron que siguen con preocupación las decisiones económicas de Milei: “O toma medidas para reactivar la economía o se vuelve Napoleón. Esto es lo que estamos mirando con atención”.