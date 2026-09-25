YPF anunció un aumento de 1% en naftas y gasoil desde la medianoche

La petrolera YPF informó que a partir de las cero horas aumentará 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país. "Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo", señaló la compañía en un comunicado.

Y agregó: "Desde su implementación, este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado".

La petrolera señaló que continuará aplicando su sistema de micropricing, con ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, "con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".

La venta de nafta cayó a su nivel más bajo desde 2023 y el impuesto a los combustibles se disparó más de 1.300%

Este jueves, las principales refinerías del país, salvo YPF, aumentaron entre 2,5% y 5% los precios de la nafta y diésel en surtidor.

Las principales compañías del sector decidieron aplicar un alza en las estaciones de servicio Shell, Axion y Puma que llevó el precio del litro de nafta a alrededor de $2.200 y el de gasoil hasta $2.300, en los distintos puntos de venta.

El argumento en todos los casos es el precio internacional del petróleo, que se mantiene por encima de los US$ 100 dólares el barril debido, entre otros factores, al conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo sigue por encima de los US$ 100

Este viernes, el barril de Brent operaba al promediar este viernes a US$ 105,5, con una baja de 1,3% con relación al último cierre.

La continuidad de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán mantiene elevado el precio del crudo y fue una de las causas que motivó el aumento de los combustibles en el país.

“Si el petróleo sigue por encima de los US$100 los argentinos vamos a pagar ese precio porque es libre mercado”, sostuvo el CEO de la empresa, Horacio Marín.

LM