La pobreza en CABA aumentó al 21,9% y alcanzó a 675.000 personas

En el segundo trimestre de 2026, la pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó a 675.000 personas, marcando un aumento de 24.000 en relación el primer trimestre del año, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). En la comparación interanual la cantidad de personas sumergidas en la pobreza aumentó en 25.000. De esta manera se produjo un aumento de la pobreza tanto en la comparación interanual como en la trimestral.

La pobreza volvió a crecer en el primer semestre y dos grupos sufrieron con fuerza el deterioro: mayores de 65 y jóvenes

Con estos números, el trabajo reflejó que la pobreza abarcó el 17,3% de los hogares (239.000) y el 21,9% de las personas (675.000), mientras que la indigencia alcanzó al 4,5% de los hogares (63.000) y al 6,3% de las personas (193.000).

En la comparativa interanual se exhibió una suba, ya que en el segundo trimestre de 2025 la pobreza alcanzaba el 21,1% de las personas.

Por otra parte, en el informe de IDECBA se detalló que el 26% de los hogares en condición de pobreza no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria, lo que los deja en situación de indigencia.

En los segmentos no pobres, se destacó el aumento de la participación del sector medio, que alcanzó el 53,5% de los hogares (737.000), mientras que los sectores acomodados representan el 10,6% (146.000 hogares).

Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema —indigencia— cayó en la comparación interanual, pasando a representar el 26% de los hogares con carencias de ingresos y el 28,8% de las personas en esa condición.

Entre los sectores que se ven más impactados por la pobreza están los hogares ubicados en la zona sur (24,9%) y aquellos con niños y niñas menores de 14 años (28,2%), con incidencias crecientes según la cantidad de menores en el hogar. En tanto, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza se ubican en 16,3%, por debajo del promedio general.

Aumento de la clase media y leve caída de los sectores acomodados

El informe destacó que los sectores asociados a la “clase media” continúan siendo el grupo predominante, representando el 53,5% de los hogares y el 49,6% de la población (1.532.000 personas), con un leve aumento interanual.

Los sectores acomodados mostraron una caída en la comparación interanual, alcanzando el 10,6% de los hogares y el 8,7% de las personas (267.000).

FN