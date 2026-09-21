YPF anunció que los usuarios de su aplicación lograron comprar un millón de acciones directamente desde la plataforma, a un mes del lanzamiento de esta función. En un comunicado de prensa, la empresa analizó que este resultado “refleja la rápida adopción” respecto a una iniciativa que acerca el mercado de capitales a más personas desde un entorno digital de uso cotidiano. De esta manera, consideran esto como un “avance en la evolución del ecosistema digital de YPF”.

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En los primeros 15 días, la compañía había detectado que fueron compradas 550.000 acciones. Además, destacaron que “más de 15.000 personas ya son nuevos dueños de YPF”. Por otra parte, en esos primeros días, el ritmo superó las 60.000 operaciones diarias.

La reacción empresarial

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, indicó: “Que en tan solo un mes se haya alcanzado el millón de acciones compradas a través de App YPF es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía”.

“Esta iniciativa nos permite acercar YPF a más argentinos y fortalecer el vínculo con quienes nos eligen día a día”, señaló el empresario.

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Por su parte, el CEO de Santander Argentina, Alejandro Butti, mencionó que “un millón de acciones negociadas en apenas un mes muestra la potencia del ecosistema de YPF y el enorme potencial de acercar nuevas soluciones financieras a millones de personas desde una experiencia que ya forma parte de su vida cotidiana”.

“En Santander ponemos nuestra tecnología, infraestructura y experiencia financiera al servicio de esa visión. Esta es una alianza de largo plazo, que ya está generando resultados concretos y sobre la que vamos a seguir desarrollando nuevas soluciones para los usuarios de App YPF”, comentó Butti.

De esta manera, el millón de acciones negociadas representa un nuevo resultado concreto de esta alianza y refuerza una hoja de ruta de largo plazo que continuará sumando capacidades y nuevas soluciones para los usuarios de App YPF.

La opción de compra y venta de acciones de YPF

Desde el martes 18 de agosto, los usuarios de App YPF pueden comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de mercado. Con esta funcionalidad, YPF se convierte en la primera compañía del mundo en permitir esta modalidad desde su propia aplicación.

“La iniciativa busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de YPF”, informaba en ese momento la compañía en una misiva.

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Luego del split de acciones realizado el 4 de agosto, que dividió cada acción en diez, el valor de cada título se redujo proporcionalmente, facilitando el acceso a nuevos inversores. La incorporación de esta funcionalidad es posible gracias a la alianza estratégica entre YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios de App YPF y sumar nuevas alternativas dentro del ecosistema financiero de la aplicación.

Primero fue la posibilidad de remunerar los saldos y ahora se incorpora la opción de invertir en acciones de YPF, permitiendo “fondear, remunerar e invertir desde un mismo lugar, de manera simple y segura".

Por último, sumó el acceso al mercado de capitales a un ecosistema que ya permite pagar en estaciones de servicio, realizar transferencias, pagar servicios y recargas y mantener los saldos remunerados.

GZ / lr