El fondo de inversión Burford se prepara para hacer una presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El fondo británico tiene como fecha límite el 30 de septiembre próximo, luego de haber obtenido una prórroga de 30 días.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial aceptó llevar adelante un proceso de arbitraje contra el país, pedido por Burford.

“El equipo ya se encuentra trabajando en la estrategia de defensa de la República para el arbitraje”, aseguraron desde la Procuración del Tesoro argentino con respecto a la presentación ante el CIADI.

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Y agregaron: “La República Argentina defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se planteen. Estamos preparados”.

El eje de la disputa es la nacionalización de YPF, decidida por el Gobierno de Cristina Fernández y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedó con el 51% de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso fue llevado en 2015 a los tribunales de Nueva York por Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park, que impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

En 2023, la jueza neoyorquina Loretta Preska falló a favor de los demandantes y condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones que, con intereses, ascendería a unos US$ 18.000 millones.

El fallo de Preska fue apelado por Argentina antes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año decidió revocar la sentencia de la jueza.

Tras el revés, Burford decidió pedir el inicio de un arbitraje en el CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992, dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España.

Según datos de Transnational Institute, hasta 2025 Argentina acumuló 65 presentaciones en su contra presentadas en el CIADI, donde "el 86% de las demandas resueltas (sin contar las discontinuadas), terminaron con una decisión que fue beneficiosa para el inversor”.

El camino en el CIADI

Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, comentó a PERFIL que en el CIADI, "a diferencia de lo que ocurre en las cortes como la de Estados Unidos, donde todo es público y todo el mundo se entera de lo que pasa al mismo tiempo, solo se puede conocer lo que ocurre si lo filtran las partes".

“Creo que de aquí a entre seis y doce no vamos a tener los tres jueces nombrados y me llamaría la atención que el panel de jueces esté constituido antes de seis meses más. Después habrá un periodo entre dos y tres meses en el cual Argentina y Burford van a objetar seguramente a uno o más de esos jueces. Me llamaría la atención que eso no ocurriera”.

“Un fallo final, después, incluyendo el pedido de anulación por la parte que perdió, siempre tarda cerca de cinco años", añadió.

Con respecto a la presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, Maril es escéptico sobre las posibilidades de Burford: “Las estadísticas no mienten y dicen que es rarísimo que la corte Suprema acepte este caso. Pero ese caso ha tirado cada sorpresa que no se puede dar nada por descontado”.

LM