YPF presentó el proyecto de RIGI más grande de GNL, con una inversión de US$ 51.000 millones

Impulsado por YPF, el consorcio Argentina LNG presentó formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto integrado para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) contempla un desembolso acumulado de US$ 51.000 millones durante toda su vida útil, posicionándose a su vez como la iniciativa de mayor envergadura ingresada al régimen hasta la fecha.

El megaproyecto, impulsado en conjunto por YPF, la compañía italiana Eni y la firma XRG, está diseñado para desarrollar una cadena de valor integrada que permita articular el potencial no convencional de Vaca Muerta con la demanda de los mercados energéticos globales.

La iniciativa abarca desde la extracción de gas rico en la provincia de Neuquén hasta una infraestructura dedicada de transporte, plantas de tratamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG, por sus siglas en inglés).

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Dichas unidades flotantes operarán frente a la costa de la provincia de Río Negro, en el Golfo San Matías, y tendrán una capacidad conjunta de procesamiento de 12 millones de toneladas métricas anuales (MTPA).

Respecto al salto cualitativo que significa la iniciativa para el perfil productivo del país, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, remarcó: “La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país”.

Para el consorcio, el ingreso al marco del RIGI resulta determinante para la viabilidad de la propuesta, ya que otorga garantías de estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo, requisitos indispensables para captar financiamiento internacional en obras de infraestructura de capital intensivo.

Esquema financiero e impacto en las reservas

En términos macroeconomicocéntricos, las proyecciones estipulan que el complejo generará ingresos por exportaciones cercanos a los US$ 10.000 millones anuales durante dos décadas, contribuyendo a revertir estructuralmente el saldo de la balanza comercial energética y garantizando un flujo constante de divisas.

El cronograma de inversiones se estructurará en dos etapas bien diferenciadas:

- Inversión inicial (hasta 2031): Se desembolsarán cerca de US$ 29.000 millones antes de la puesta en marcha operacional de las dos unidades flotantes FLNG.

- Infraestructura e industrialización: De ese monto inicial, US$ 24.000 millones se destinarán al desarrollo de complejos industriales, gasoductos dedicados, facilidades portuarias y las dos embarcaciones FLNG.

- Desarrollo del upstream: Los US$ 5.000 millones restantes de la primera etapa financiarán la perforación de pozos no convencionales en Neuquén para abastecer el volumen continuo requerido por la planta.

Durante la fase constructiva (2026-2030), una porción sustancial del capital será estructurada bajo la modalidad de Project Finance en los mercados internacionales. El repago del financiamiento estará respaldado por contratos de venta de GNL a largo plazo concluidos con compradores globales con calificación de riesgo investment grade.

Empleo y desarrollo de proveedores nacionales

En materia de impacto socioeconómico y laboral, la fase de obras generará un promedio de 20.000 puestos de trabajo anuales (entre empleos directos, indirectos e inducidos) entre 2026 y 2030, alcanzando un pico de 40.000 trabajadores durante el tercer año de ejecución, período estimado de mayor densidad operativa.

Una vez que las instalaciones comiencen la producción regular, el proyecto sostendrá de forma permanente unos 8.000 empleos anuales a lo largo de toda su vida útil, impulsando la actividad económica de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Asimismo, el plan prevé una fuerte integración con la cadena de valor local, estimando la contratación de bienes y servicios a proveedores nacionales por un valor aproximado de US$ 15.000 millones, lo que promoverá el escalamiento tecnológico y productivo de la industria energética argentina.

LM