El precio internacional del petróleo volvió a superar los u$s100 y llegó a rozar los u$s110, una escalada que abre interrogantes sobre cuándo podría trasladarse el aumento del crudo al precio de las naftas en Argentina. Mientras Empiria Consultores calculó que el desajuste acumulado podría representar un traslado potencial del 15,7% a los surtidores, desde YPF señalaron que no se toman decisiones por movimientos de pocos días y que, por el momento, no hay información sobre un próximo aumento de los combustibles.

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Según Empiria Consultores, con el Brent en u$s108 y las naftas valuadas actualmente sobre un crudo implícito de u$s84, existe una diferencia considerable entre ambas referencias. “El desajuste acumulado equivale a un traslado potencial de 15,7% en surtidor y cerca de 0,7 p.p. al IPC”, indicó la consultora.

Sin embargo, aclaró que ese porcentaje no representa una estimación de cuánto aumentarán efectivamente las naftas. “No es una proyección: supone una corrección total e inmediata, algo que no es esperable que ocurra”, precisó, por lo que el cálculo sirve para dimensionar la brecha acumulada y no para anticipar un incremento concreto.

El Instituto Argentina Grande (IAG) también puso el foco en la escalada del crudo. En su análisis señaló que el Brent había vuelto a superar los u$s100, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Para Argentina, indicó, el escenario tiene efectos contrapuestos: mejora el precio de exportación de Vaca Muerta, pero también incrementa la presión sobre combustibles, transporte y tarifas.

Qué dice YPF sobre un posible aumento de las naftas

Frente a la suba del barril, desde YPF explicaron que la compañía no traslada automáticamente los movimientos internacionales a los surtidores. La petrolera utiliza un sistema de micropricing en las estaciones de servicio de todo el país, mediante el cual el valor del combustible puede variar en función de diferentes factores, entre ellos la oferta, la demanda y el horario en el que se realiza la carga.

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La empresa señaló que, ante movimientos fuertes del petróleo, observa durante un período cómo evoluciona la cotización antes de definir cambios. La razón es que una suba puede sostenerse durante algunos días y luego revertirse, por lo que la compañía busca evitar decisiones basadas exclusivamente en variaciones de corto plazo.

En ese esquema aparece lo que desde YPF describieron como un “buffer de precios”. “Nosotros no aumentamos durante los grandes picos, pero después de un período de tiempo empezamos a aumentar progresivamente el precio de la nafta para que no impacte tanto en el consumidor”, explicaron desde la compañía.

De esta manera, una eventual permanencia del petróleo en valores elevados podría ser considerada posteriormente al momento de definir los precios, aunque la información proporcionada por YPF no establece un plazo determinado ni confirma que ese traslado vaya a producirse. La decisión dependerá de cómo se comporte el barril durante el período de observación que utiliza la petrolera.

Por ahora, YPF señaló a PERFIL que no tiene definida una actualización de los combustibles. “Al día de hoy, no tengo ningún tipo de información de que vayamos a aumentar los combustibles”, señalaron desde la empresa. Así, mientras la diferencia entre el valor internacional del Brent y el crudo implícito en las naftas abre un potencial de ajuste estimado por Empiria en 15,7%, la petrolera mantiene su estrategia de esperar la evolución de los precios internacionales antes de decidir si esa presión termina llegando, y en qué momento, a los surtidores.

El petróleo da un respiro, pero acumula una suba de casi 20%

El clima en los mercados mejoró parcialmente este miércoles gracias a una caída en las cotizaciones del petróleo, después de que datos de la industria estadounidense mostraran un aumento de las reservas.

El West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 1,7%, hasta US$ 104,08 por barril, mientras que el Brent bajaba 1,2%, a US$ 107,50, de acuerdo con AFP.

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La corrección,de todos modos, no alcanza para revertir el fuerte movimiento de septiembre. Ambos contratos continúan ampliamente por encima de los US$ 100 y acumulan una suba cercana al 20% en lo que va del mes, mientras persisten las tensiones entre Estados Unidos e Irán y Arabia Saudita mantiene cerrado un oleoducto clave.

El alivio en el crudo permitió una recuperación parcial de las bolsas después de las fuertes ventas registradas en Wall Street y Europa. Tokio, Seúl, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Wellington, Bombay y Yakarta operaron con avances, mientras Londres, París y Frankfurt también abrieron en terreno positivo.

GZ / lr