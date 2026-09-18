Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI: recorrió la planta de Mega

El presidente Javier Milei junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorrió las instalaciones de la nueva planta de MEGA S.A., en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, una firma que acaba de adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Fueron recibidos por el CEO de la compañía, Tomás Córdoba, y el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín.

Durante la jornada, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, donde invirtió u$s 365 millones para ampliar su capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos.

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El proyecto del líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, incorporado al RIGI prevé generar más de 770 empleos, entre directos e indirectos, y busca aumentar en un 27% la capacidad de procesamiento.

La Oficina del Presidente publicó un breve mensaje en su cuenta de X en el que informó sobre un encuentro entre Javier Milei y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, durante la visita del mandatario a Bahía Blanca.

Javier Milei junto a Marcelo Mindlin, Presidente de Pampa Energía, durante su visita a Bahía Blanca.

Durante el traslado hacia la sede de la firma, el Presidente sobrevoló los terrenos, contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de USD 2.700 millones a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.

Se tratará de la mayor planta de urea de la región, y la producción se destinará tanto a abastecer la demanda del mercado interno como también a la exportación, generando divisas por US$ 1.000 millones entre exportaciones y sustitución de importaciones.

Más tarde, Milei encabezará esta tarde un encuentro con la militancia libertaria en Bahía Blanca, en el marco de la agenda que despliega en la ciudad bonaerense. La convocatoria está prevista para las 16 en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, donde se espera la concentración de militantes y referentes locales del espacio oficialista.



En este viaje en avión a Bahia Blanca, lo acompañaron, además de su hermana, por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

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