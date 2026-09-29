Zonas cálidas: cuándo empieza a regir el subsidio de tarifas de luz en Corrientes y el NEA

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, confirmó que a partir del 1 de noviembre comenzará a regir el nuevo esquema tarifario diferenciado por zonas cálidas y muy cálidas. La medida, alcanzada tras las negociaciones con el Gobierno nacional, permitirá reasignar los fondos derivados de los cambios en la legislación energética para beneficiar de manera directa a unos 180 mil usuarios en el territorio correntino.

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"El ministro de Economía se había comprometido y dijo que del ahorro que podamos tener a partir de la Ley de Zonas Frías, queremos invertir el 50% en redistribución de tarifas y esa redistribución va a empezar a tener efecto a partir del 1 de noviembre", explicó el mandatario provincial.

Además, anticipó que la resolución ministerial pertinente se publicará formalmente en el transcurso de octubre para dejar consolidado el proceso administrativo.

Alcance de los subsidios y tope de consumo energético

El nuevo cuadro tarifario contempla un esquema de subsidios segmentado según las estaciones del año y la demanda climática de la región. De acuerdo con lo detallado por el Ejecutivo provincial, los hogares correntinos contarán con un bloque subsidiado de hasta 500 kW mensuales desde noviembre hasta abril, coincidiendo con el período de altas temperaturas, mientras que durante los seis meses restantes el límite bonificado se fijará en 300 kW.

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Al analizar el alcance de la normativa, Juan Pablo Valdés remarcó la importancia de corregir las asimetrías históricas respecto de las provincias del centro del país. "Es una medida que trae igualdad, que trae un poco de justicia, pero era algo necesario cuando uno empieza a pelear la igualdad en la Argentina", afirmó el mandatario respecto de las gestiones impulsadas por los gobernadores del Norte Grande en la Capital federal.

Ratificación del Gabinete nacional en la FIT

La confirmación oficial del cronograma también fue respaldada por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en el marco de las actividades institucionales desarrolladas en la Feria Internacional del Turismo (FIT) en Buenos Aires. El funcionario nacional garantizó la instrumentación de la norma antes de la finalización del presente mes.

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"La resolución de Zonas Cálidas saldrá en octubre y entrará en vigencia el 1 de noviembre", aseveró el jefe de ministros nacional, ratificando el compromiso de la administración central para aplicar la rebaja tarifaria en Corrientes y el resto de las jurisdicciones del bloque del nordeste y noroeste.