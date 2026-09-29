“El cáncer del kirchnerismo”: una diputada de Chaco desató un duro cruce en la Legislatura

El debate por los incentivos a la inversión en Chaco derivó este lunes en un fuerte enfrentamiento después de que la diputada oficialista Zulema Wannesson afirmara que “no es fácil recuperarse del cáncer del kirchnerismo”. La expresión provocó el reclamo de Pía Chiacchio Cavana, del Frente Chaqueño, quien pidió una retractación y cuestionó que la comparación hubiera pasado sin una objeción de la conducción de la Cámara.

Wannesson pronunció la frase mientras defendía el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), impulsado por el gobernador Leandro Zdero. Su intervención incluyó acusaciones contra las gestiones peronistas y una reivindicación de las políticas del presidente Javier Milei.

“No es fácil recuperarse del cáncer del kirchnerismo. Estamos haciendo radioterapia, hormonoterapia y demás hierbas”, sostuvo la legisladora, al comparar la situación del país con una enfermedad y las medidas del Gobierno con tratamientos médicos.

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La presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, había intervenido durante el discurso para pedir que Wannesson se dirigiera a la Presidencia y que los demás diputados escucharan. Sin embargo, no formuló una objeción ni le pidió retirar la comparación con el cáncer.

La respuesta de Cavana: “Retráctense”

Cavana pidió la palabra para cuestionar la expresión y la ausencia de una reacción institucional frente a ella. “En esta Legislatura nos llamaron cáncer”, señaló. La diputada vinculó lo ocurrido con otras descalificaciones contra la oposición: “Afuera de la Legislatura nos llaman golpistas”, afirmó, antes de preguntar qué podían hacer desde sus bancas más que exponer argumentos e ideas.

“No puedo creer que haya pasado inadvertido ese comentario en la Cámara”, insistió.

La legisladora del Frente Chaqueño sostuvo que el rechazo al peronismo estaba desplazando la discusión sobre los proyectos y las necesidades de la población. “El antiperonismo que tienen es tan profundo que terminan discutiendo más el peronismo que los problemas de la gente”, expresó.

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El momento de mayor tensión llegó cuando exigió que se retirara la expresión: “Retráctense. Porque decirnos cáncer no es un argumento político, es un argumento de la dictadura militar”.

Cavana también trasladó el enfrentamiento al plano electoral. “Se van a ir en el 2027”, lanzó durante el cierre de su intervención.

Una defensa del RINI atravesada por acusaciones al peronismo

Antes de la frase que motivó la respuesta opositora, Wannesson había dedicado buena parte de su discurso a cuestionar las políticas económicas de los gobiernos anteriores. La diputada defendió el equilibrio fiscal y la baja de la inflación que atribuyó a la gestión de Milei. También respaldó el alineamiento del Gobierno provincial con la administración nacional y sostuvo que revertir la situación heredada requería tiempo.

En su exposición, acusó al peronismo de reemplazar salarios por subsidios para generar dependencia política. Cuestionó las decisiones sobre el sistema previsional, las estatizaciones y la obra pública, y atribuyó a las gestiones kirchneristas prácticas de corrupción y cartelización.

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También apuntó contra los anuncios de parques industriales realizados durante la gestión de Jorge Capitanich. Frente a los cuestionamientos opositores al RINI, rechazó que esos sectores se presentaran como referentes de la política industrial. “Me decidí a hablar porque ya me molestó tanto la soberbia, la falta de verdad en las cosas que dicen”, afirmó.

Al concluir, Wannesson destacó obras viales, iniciativas de conectividad y exportaciones desde Pampa del Infierno como ejemplos de las acciones que, según sostuvo, lleva adelante la administración de Zdero.

El régimen se aprobó con apoyos de sectores opositores

El enfrentamiento ocurrió durante el tratamiento de “Chaco Invierte”, el régimen que prevé beneficios tributarios, incentivos al financiamiento y créditos fiscales para nuevos proyectos y para ampliaciones o modernizaciones de empresas existentes.

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Tras el intercambio, la sesión continuó con el pedido de poner a la Cámara en comisión para incorporar modificaciones trabajadas con Primero Chaco y el Frente Integrador.

La iniciativa terminó aprobada con 20 votos a favor, mientras que siete diputados pidieron mantenerla en cartera y cuatro se abstuvieron. Entre quienes acompañaron al oficialismo estuvieron Laura Fogar y Atlanto Honcheruk, de Primero Chaco, y Katia Blanc, del Frente Integrador.