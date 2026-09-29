Corrientes llevo su carnaval, chamamé e Iberá a la FIT en Palermo

La provincia de Corrientes participa activamente de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), el encuentro del sector más relevante del continente que se desarrolla en el predio de La Rural en Buenos Aires. En su trigésima edición, la delegación provincial desembarcó con un stand institucional diseñado para poner en valor la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las tradiciones del litoral.

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En el inicio de la muestra, el Gobierno provincial acompañó a municipios de diversos puntos del territorio y a operadores del sector privado, quienes establecieron reuniones de negocios y rondas comerciales con sus pares de la región y del exterior para incentivar el flujo de visitantes hacia la provincia.

Carnaval, chamamé y festivales en el escenario nacional

Durante las jornadas de apertura masiva al público, la propuesta artística estuvo encabezada por las expresiones culturales más emblemáticas de la región. La Capital, distinguida como Capital Nacional del Carnaval, desplegó un espectáculo con pasistas y trajes tradicionales, mientras que la localidad de Monte Caseros exhibió su tradición carnestolenda en el escenario principal del pabellón Litoral.

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En el plano musical, la localidad de Santo Tomé presentó oficialmente su icónica Fiesta del Folclore, recientemente elevada a rango de Fiesta Nacional. La delegación correntina complementó la propuesta con intervenciones chamameceras que reflejan el patrimonio inmaterial de la provincia ante el público de la capital federal.

Gastronomía de los Esteros del Iberá y promoción de destinos

La oferta gastronómica ocupó un rol central mediante la intervención de la Red de Cocineros del Iberá. Los profesionales de la cocina correntina ofrecieron degustaciones de platos típicos elaborados con insumos regionales, permitiendo al público conectarse de manera directa con la identidad culinaria asociada al ecosistema de los Esteros del Iberá.

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Con esta presencia en el predio ferial porteño, la administración provincial y las comunas del interior buscan consolidar la oferta turística para la próxima temporada estival, promocionando opciones de pesca deportiva, turismo de naturaleza y festivales populares durante todo el año en Corrientes.