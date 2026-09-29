Corrientes negocia rutas aéreas a Mercedes y vuelos con Salta

En el marco de las actividades institucionales en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), el ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, confirmó que el Gobierno provincial mantiene intensas negociaciones para ampliar la conectividad aérea de la región. Las tratativas apuntan tanto a incrementar los vuelos hacia la Capital como a incorporar rutas hacia el interior correntino.

Chaco aprobó incentivos a la inversión entre apoyos opositores y críticas por los resultados del RIGI

Entre los avances más significativos, el funcionario provincial reveló el diálogo con una empresa aerocomercial para enlazar la provincia de Corrientes con el interior: "Tuvimos una reunión concreta muy buena con una aerolínea chica que volaría a Mercedes. Hablo en potencial porque eso está casi seguro, pero vamos a dejar que se concrete primero", remarcó respecto del impacto que tendrá en las sociedades rurales y en el flujo turístico hacia Colonia Carlos Pellegrini y los Esteros del Iberá.

Tras la suspensiones de vuelos de Flybondi, la provincia solamente tiene una ruta aérea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de Aerolíneas Argentinas.

Alianza con Salta y gestiones en el Litoral

En la búsqueda de integrar mercados, las autoridades de Turismo sellaron una alianza estratégica con la provincia de Salta para proyectar una ruta directa entre ambos destinos. "Firmamos un convenio con la ministra de Turismo de Salta con quien tenemos bien medido cuál es el mercado que tenemos ambos", explicó Braillard Poccard al analizar la demanda recíproca entre el Noroeste y el Nordeste argentino.

Encuesta: Milei con 63,6% de rechazo y un escenario de balotaje

"Muchos salteños y jujeños vienen a Corrientes, muchos correntinos van a Salta, así que empezamos a a ver también la posibilidad de de de generar esa ruta", sostuvo a radio La Red Corrientes.

En paralelo, la agenda incluyó reuniones de trabajo coordinadas entre el Ministerio de Turismo local y sus pares de la provincia de Misiones, junto con representantes de líneas aéreas privadas, para evaluar nuevos trayectos hacia Corrientes de cara al próximo período estival.

Previsibilidad en la agenda cultural y oferta de eventos

Durante el fin de semana de apertura al público masivo en el predio ferial porteño, la delegación provincial atrajo la atención de operadores y visitantes con espectáculos de chamamé, carnavales y el espacio gastronómico Sabores con Payé. En esta oportunidad, las autoridades destacaron que la promoción institucional se presentó con fechas definidas y cuadro tarifario confirmado.

Corrientes llevo su carnaval, chamamé e Iberá a la FIT en Palermo

"Fue espectacular lo que generó Corrientes con sus distintas fiestas, con su gastronomía", destacó el titular de la cartera turística. La previsibilidad comercial en los eventos populares busca facilitar la venta anticipada de paquetes turísticos por parte de las agencias de viajes para la temporada de verano en toda la provincia.