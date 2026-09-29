Corrientes levantó la veda extraordinaria de pesca en el río Paraná: qué cambia desde hoy

La provincia de Corrientes dispuso el levantamiento de la veda extraordinaria de pesca mediante el dictado de la Disposición N° 1054. La medida, emitida por la Dirección de Recursos Naturales, entra en vigencia efectiva a partir de las 13:00 de este martes 29 de septiembre de 2026.

Corrientes negocia rutas aéreas a Mercedes y vuelos con Salta

Con la firma de esta normativa, quedan sin efecto las resoluciones restrictivas previas y se restablecen las modalidades de pesca vigentes en la Disposición N° 853/22.

Los motivos de la medida: dispersión de surubíes y dorados

La decisión administrativa fundamenta supeditar el cese de la restricción a la evolución del recurso ambiental. Oportunamente, las autoridades habían implementado la prohibición tras detectar una concentración extraordinaria de ejemplares de surubí y dorado en un tramo del río Paraná, situación que elevaba la vulnerabilidad de las especies y aumentaba la presión de pesca.

Giacomini: "El plan de estabilización es tan malo que ni siquiera sirve para bajar la inflación en serio"

Sin embargo, luego de las tareas de control y fiscalización conjunta realizadas en el tramo de río compartido, el personal técnico constató la dispersión de los peces, desapareciendo así la causa que dio origen a la protección ambiental.

Monitoreo continuo y cláusula de resguardo

A pesar de la reapertura de las actividades pesqueras, el organismo oficial mantendrá los controles de rutina sobre la cuenca. La Disposición N° 1054 establece de forma explícita que, ante eventuales nuevas concentraciones de ejemplares que pongan en riesgo el recurso, se procederá al dictado de un nuevo acto administrativo con restricciones.

Milei y Kicillof en el NEA: quién tiene mejor imagen en cada provincia y dónde pesa más el rechazo

La medida lleva la firma del titular de Recursos Naturales, Agustín Portela, y fue notificada formalmente al Ministerio de Turismo, fuerzas de seguridad, asociaciones de pescadores, municipios de la provincia y a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Chaco, además de disponerse su publicación en el Boletín Oficial.