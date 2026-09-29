RDI: por qué los damnificados del caso $Libra buscan volver a la causa como querellantes y qué le plantearon a Casación

Uno de los damnificados por la causa $Libra, Martín Romeo, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y cuestionó el apartamiento de los otros damnificados como querellantes en la causa $Libra y explicó los argumentos que presentaron ante Casación.

Martín Romeo explicó que la presentación ante Casación ya estaba preparada: “Bueno, la queja la presentamos recién, justo hace una hora, ya está presentada, la teníamos preparada porque sabíamos lo que se venía desde el momento en que los dos jueces venían del lado de Milei, ya empezamos a preparar todo ese camino, es algo que ya teníamos digerido por así decirlo”.

Caso $LIBRA: el argumento sobre las billeteras

Uno de los principales cuestionamientos de Romeo apunta al criterio utilizado para poner en duda la condición de damnificados de los inversores. “Que nosotros solamente con los accesos a las wallets no podemos acreditar identidad y no podemos acreditar que fuimos estafados”, sostuvo al explicar el argumento que, según relató, fue utilizado en el expediente.

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El inversor aseguró que presentó documentación para acreditar la titularidad de sus fondos: “Nosotros en nuestra querella tenemos los fondos y las billeteras respaldadas por bancos digitales, como es el caso de Lemon”.

Y agregó: “Nosotros tenemos una carta firmada por el apoderado legal de Lemon en donde dice que esa billetera efectivamente es mía, que los fondeos provienen de fondos lícitos y blancos de Lemon Cash”.

Romeo también mencionó a otros inversores extranjeros que, según afirmó, aportaron documentación y participaron de verificaciones: “Son dos inversores de Bielorrusia que perdieron muchísimo, estamos hablando de arriba de los 2 millones de dólares”.

Cuánto dinero reclaman los damnificados

Al ser consultado por el perjuicio económico, Romeo diferenció los fondos que representa su querella del monto total que atribuyen al caso. “Para los fondos que nosotros representamos, ascienden a los 5 millones de dólares, 4.891.000 y el perjuicio total que nosotros calculamos y que está auditado por otras firmas que son las principales a nivel global, es de 286 millones de dólares”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según su exposición, una parte de esos fondos habría terminado en billeteras vinculadas a los investigados: “Exactamente, de los cuales 191 tenemos constatados que terminaron en billeteras de Hayden Davis y los socios de Milei”.

La defensa de los inversores frente al argumento de la volatilidad

Uno de los puntos centrales de la controversia es si las pérdidas fueron consecuencia del riesgo propio de invertir en una criptomoneda o si, como sostienen los damnificados, existió una maniobra fraudulenta. Romeo planteó su interpretación de la diferencia: “Es verdad que los criptoactivos son un activo de mucho más riesgo que un activo tradicional”.

“Es verdad que te exponés a cambios bruscos por falta de regulación. Pero una cosa es eso y otra cosa es que literalmente robes los fondos”, agregó. Luego describió lo que, según su versión, ocurrió con la liquidez del proyecto: “Acá se produjo un vaciamiento de la liquidez, de los fondos de reserva”. Y fue más contundente al definir su hipótesis: “No fue un movimiento volátil y normal y acorde del mercado. Fue simplemente un robo y una estafa”.

El rol de Milei, según Romeo

Consultado por el papel que tuvo el presidente Javier Milei en el lanzamiento de $Libra, Romeo vinculó el aumento del volumen de operaciones con las publicaciones del mandatario. “Los tres puntos, los tres picos de mayor volumen, o sea, de mayores compras, se producen en el posteo de Milei, en el reposteo de Milei en Instagram y en la confirmación de Milei a Bloomberg de que no era un hackeo y era el posteo real”, afirmó.

Sobre la misma línea, sostuvo: “Eso ya te marca que sin la mano de Milei, sin los posteos de Milei, obviamente no era posible una estafa de este calibre”.

Qué espera Romeo de Casación

Romeo explicó que todavía no conocían qué sala de Casación intervendrá en el planteo. “Estoy revisando acá y no tenemos sala asignada todavía”, respondió.

En septiembre, otros damnificados también recurrieron a Casación para intentar recuperar su condición de querellantes. Al cerrar, Romeo volvió a poner el foco en la dimensión económica del caso: “El delito, el monto damnificado son en total 286 millones de dólares que es una barbaridad”.