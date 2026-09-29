Un periodista salvadoreño cuestionó el modelo Bukele en RDI: “Bukele no es una porción del Estado, es el Estado completo”

El periodista salvadoreño, Óscar Martínez, exiliado en México y jefe de redacción de El Faro, participó del debate en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil y analizó el poder de Nayib Bukele, sus vínculos con las pandillas, el régimen de excepción y las reformas constitucionales que habilitaron su reelección.

Óscar Martínez explicó que su salida de El Salvador no comenzó con un único episodio, sino después de años de investigaciones sobre distintos gobiernos. Sin embargo, marcó una diferencia central con la llegada de Nayib Bukele al poder: “Lo que es diferente con Bukele es que no es una porción del Estado, es el Estado completo”.

Según el periodista, durante gobiernos anteriores todavía existían instituciones a las que recurrir frente a las amenazas. En cambio, describió el escenario actual como una confrontación directa con quien concentra el poder. “Es bien distinto que te persiga un pedazo del Estado a que el hombre que controla todo el Estado te decrete su enemigo”, planteó.

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Martínez contó que la situación se agravó después de que El Faro publicara entrevistas con dos líderes de pandillas que, según sus investigaciones, habían sido socios de Bukele: “Las entrevistas se hicieron virales, entraron a un campo donde Bukele se siente rey absoluto, que es el campo de la viralidad, y ya no pudimos volver al país”.

Los pactos entre Bukele y las pandillas

Uno de los puntos centrales de la investigación de Martínez son los acuerdos entre el gobierno y las pandillas salvadoreñas. “Quien no quiere entender que Bukele pactó con las pandillas es porque no quiere, porque no le da la gana, así de sencillo”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y agregó: “Nosotros lo publicamos en 2020 y en 2021 con documentos del propio gobierno firmado y sellado por funcionarios públicos, pero después sacamos audios que confirmaban eso de funcionarios de Bukele negociando con pandilleros”.

El periodista sostuvo además que el vínculo entre Bukele y las pandillas se remonta incluso a su llegada a la política nacional. “Bukele da su primer paso nacional de la mano de las pandillas”, resaltó.

Los 87 homicidios y el giro hacia el régimen de excepción

Martínez también se refirió a la ola de homicidios registrada en marzo de 2022, que precedió a la instauración del régimen de excepción: “Sabemos que detuvieron a un carro con pandilleros que se dirigían hacia el occidente salvadoreño y que se dirigían un carro estatal. Sabemos que esa detención molestó a la pandilla”.

Sobre la misma línea, señaló que, “lo que sí sabemos es que eso provocó ira en la pandilla, en este grupo criminal asesino, que mataron a 87 salvadoreños entre el viernes y el domingo”.

A partir de entonces, según su reconstrucción, Bukele modificó radicalmente su estrategia. “Y a partir de ahí Bukele decide dar un viraje absoluto, olvidarse del pacto, publicamos los audios donde uno de sus funcionarios le esté explicando a líderes pandilleros que el pacto se está cayendo en casa presidencial y Bukele decide ordenar el régimen de excepción en el cual mis compatriotas todavía viven”, expresó.

Para Martínez, la concentración institucional es una de las claves para comprender el funcionamiento actual de El Salvador: “En primer lugar, el telón de fondo, Bukele ya tiene todo el poder y esto no es un decir, esto no es demagógico, Bukele tiene todo el poder, controla el ejecutivo, el legislativo, el judicial, a la Fiscalía General de la República, no hay ningún contrapeso”.

Sobre el régimen de excepción, explicó: “El régimen de excepción dota de superpoderes a policía y militares y resta derechos procesales y civiles a toda la población”.

El periodista afirmó haber accedido a cientos de expedientes judiciales y cuestionó las razones utilizadas para justificar algunas detenciones: “Entonces obtuvimos 690 expedientes de por qué habían arrestado a gente. En decenas de expedientes sólo decía mostró nerviosismo, en otros sólo venía el número de documento único de identidad, ni siquiera se habían preocupado”.

“Dos de cada 100 salvadoreños están presos ahora mismo, no tienen ningún vínculo con pandillas, ni ninguna forma de probarles que hayan cometido un delito”, aseveró.