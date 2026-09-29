Países Bajos: en RDC explicaron los controles que atravesó el primer caso de eutanasia en un menor

Países Bajos confirmó el primer caso de eutanasia en un menor de edad desde que habilitó este procedimiento para niños de entre uno y 12 años bajo condiciones excepcionales. Se trata de un niño de un año que padecía graves daños neurológicos y otras complicaciones médicas sin perspectivas de mejoría.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina detalló las circunstancias del caso y explicó los requisitos que establece la legislación neerlandesa. Durante el intercambio también se abordaron las cifras de eutanasia en ese país y el debate legislativo que atraviesa Reino Unido sobre la muerte asistida.

El primer caso de eutanasia infantil en Países Bajos

El menor había nacido de forma prematura y sufrió una infección generalizada que derivó en daños cerebrales extensos. A los cuatro meses recibió un diagnóstico de parálisis cerebral y una forma grave de epilepsia, además de presentar dificultades respiratorias que le impedían respirar por sus propios medios.

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Según el relato de Molina, el niño permaneció conectado a asistencia respiratoria y no mostró signos de mejoría durante su vida. Finalmente, sus padres solicitaron la eutanasia y el caso atravesó los controles previstos por la normativa.

El corresponsal señaló que el procedimiento se realizó después de la evaluación correspondiente y destacó que se trata del caso de la persona más joven fallecida por eutanasia del que se informó en el segmento.

Qué establece la ley de eutanasia para menores

Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia, en 2002. En 2024, el régimen se amplió para contemplar a menores de entre uno y 12 años que atraviesen enfermedades incurables en fase terminal y padecimientos considerados insoportables, sin perspectivas de mejora.

La normativa establece una serie de condiciones para autorizar el procedimiento. Entre ellas, el consentimiento de los padres, la evaluación de un médico independiente y la intervención de instancias de control que supervisan las actuaciones médicas.

La autorización no implica una aplicación automática: cada caso debe ser evaluado bajo criterios médicos y legales específicos. En el caso informado, el pedido familiar fue sometido a los controles previstos antes de que se concretara la eutanasia.

Países Bajos registró más de 10.000 muertes por eutanasia

Durante el diálogo, Molina destacó la cifra de 10.341 muertes por eutanasia notificadas en Países Bajos durante el año anterior al segmento. El dato dimensiona la extensión de esta práctica en el país europeo y el lugar que ocupa en el debate sobre el final de la vida.

El conductor Jorge Elías también recordó que, en años anteriores, algunas personas viajaban desde Reino Unido hacia Países Bajos para acceder a la eutanasia, en un fenómeno que se vinculó con la posibilidad de recurrir legalmente al procedimiento.

Reino Unido debate una ley de muerte asistida

El corresponsal en Reino Unido Enrique Zattara señaló que la eutanasia y la muerte asistida también forman parte de una discusión legislativa en ese país. Según explicó, la Cámara de los Comunes avanzó con un proyecto impulsado por distintos sectores y organizaciones.

Sin embargo, la iniciativa encontró objeciones en la Cámara de los Lores, que rechazó el proyecto en distintas instancias. El proceso mantiene abierto el debate sobre los alcances de una eventual legalización y las posiciones enfrentadas entre los distintos sectores.

Zattara indicó que, aunque la Cámara de los Lores no puede bloquear definitivamente una ley aprobada por la Cámara de los Comunes, las objeciones generaron un escenario de discusión política y social. También señaló que existe la expectativa de que Reino Unido pueda avanzar hacia una autorización legal de la eutanasia.