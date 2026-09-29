RDC: Donald Trump presentó America.gov, el nuevo portal de servicios públicos de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos presentó America.gov, un nuevo portal de servicios públicos basado en inteligencia artificial que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a información oficial. El periodista, Norman Powell, explicó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, los detalles del lanzamiento y destacó la participación de grandes empresas tecnológicas.

“Estados Unidos está a 35 días de las elecciones de medio término así que se está recalentando mucho el ambiente y muchos de los actos que vamos a ver en los próximos días y el de hoy es uno de ellos sin duda tiene bastante aroma de elecciones”, señaló Norman Powell al analizar el contexto político del anuncio.

Qué fue lo que presentó Donald Trump

La jornada estuvo centrada en la inteligencia artificial y comenzó con un acto encabezado por Donald Trump junto a ejecutivos de grandes compañías tecnológicas. Según explicó Powell, Trump presentó un portal denominado America.gov, que ya se encuentra disponible para el público. “En su discurso Trump trató de enfatizar que Estados Unidos está embarcado ahora en una era dorada del poder tecnológico a raíz de la inteligencia artificial”, relató Powell.

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El objetivo declarado es utilizar la tecnología para facilitar la relación entre los ciudadanos y el Gobierno: “America.gov ha sido descripta como una especie de conserje para navegar en los distintos ámbitos del gobierno de Estados Unidos”.

Según Powell, no se trata de un sitio convencional: “No es un sitio común de internet sino es un portal para hacerle consultas del público al gobierno de Estados Unidos”.

America.gov reúne una extensa cantidad de información

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la cantidad de información que reúne. “Lo que es interesante es que reúne información de 29.000 sitios gubernamentales o sea es una herramienta realmente poderosa”, sostuvo en +Perfil.

Powell remarcó el alcance de la herramienta y su utilización de inteligencia artificial: “Es decir es un portal hecho con inteligencia artificial porque te responde un bot”.