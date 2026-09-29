En RDC analizaron el caso de los cinco detenidos cerca de una base de EE.UU. en Gran Bretaña

El caso de las tres camionetas detectadas en una zona rural cercana a una base estadounidense en Gran Bretaña derivó en la detención de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años y fue rápidamente vinculado con una supuesta amenaza iraní. Sin embargo, la ausencia de explosivos y las distintas versiones sobre el operativo abrieron interrogantes sobre lo ocurrido.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista Enrique Zattara describió las contradicciones del caso y repasó las distintas hipótesis que circulan sobre el episodio, que continúa bajo investigación y sin una explicación definitiva.

La denuncia y las contradicciones del operativo

El caso comenzó con la denuncia de una vecina de una zona rural cercana a la base, quien alertó sobre tres camionetas y varias personas presuntamente encapuchadas. El operativo policial derivó en la detención de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años, en un episodio que rápidamente fue vinculado con una supuesta amenaza iraní.

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“La situación que al principio despertó mucha alarma en Gran Bretaña se está convirtiendo en un asunto casi rocambolesco”, explicó Enrique Zattara en RDC, por +Perfil.

Según relató el analista, inicialmente se informó que las camionetas estaban cargadas con explosivos y que el objetivo habría sido perpetrar un ataque masivo contra la instalación estadounidense. Sin embargo, posteriormente se comprobó que “en las famosas tres van que iban cargadas de explosivos, no había ningún explosivo”.

A esto se sumó otro elemento de controversia: mientras Donald Trump afirmó que la inteligencia estadounidense ya tenía identificados y vigilados a los jóvenes, la inteligencia británica sostuvo que no había intervenido en el operativo.

“Nadie sabe lo que pasa, está todo bajo investigación”, señaló Zattara, quien agregó que los cinco jóvenes fueron liberados bajo vigilancia y sin cargos.

Las distintas hipótesis sobre lo ocurrido

El episodio también generó una rápida sucesión de interpretaciones en medios británicos y redes sociales. Algunos titulares llegaron a presentar como prácticamente confirmada una conexión iraní antes de que existieran elementos concluyentes.

Para Zattara, el caso muestra cómo una información inicial puede multiplicarse en diferentes relatos. “Como ya lo dijo hace 150 años el gran filósofo Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones. Y las interpretaciones en este caso son muchas”, sostuvo.

Entre las posibilidades mencionó desde una eventual operación vinculada con Irán hasta un grupo local que simpatizara con ese país. También señaló que “un grupo de reateros que pretendía robar combustible” sería, según lo que estaba trascendiendo, una de las hipótesis que mayor sustento comenzaba a reunir.

El analista también enumeró otras posibilidades, aunque sin presentarlas como comprobadas: una eventual operación de falsa bandera o, simplemente, que se tratara de personas que se encontraban allí por motivos todavía desconocidos.

“En fin, ya nos enteraremos”, concluyó Zattara sobre un episodio que, tras la alarma inicial, continuaba bajo investigación y sin una explicación definitiva.