RDC: un extraño episodio cerca de una base militar estadounidense en Reino Unido termina con 5 detenidos

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Justo, analizó el extraño episodio ocurrido cerca de la base aérea de RAF Fairford, en Reino Unido, utilizada por Estados Unidos. Cinco sospechosos fueron detenidos tras la aparición de tres camionetas y posteriormente liberados bajo fianza mientras continúa la investigación antiterrorista.

Justo reconstruyó el episodio y explicó cómo se inició la investigación: “Todo comenzó a la medianoche cuando una granjera de la zona, esta es una zona rural donde está esta base británica utilizada por Estados Unidos militarmente, esta granjera vio a 3 coches, 3 camionetas blancas en una posición que le resultó sospechosa a esa hora, a la medianoche, en una zona rural, bastante raro de ver, entonces inmediatamente informó a la línea de emergencia que a su vez dio entrada la policía y a partir de ahí empezó la bola de nieve”.

Según Justo, inicialmente el episodio fue presentado como un posible intento terrorista con una dimensión geopolítica relevante. “La bola de nieve comenzó hablando de que bueno, se trataba de un incidente de gran importancia, posible atentado terrorista, probablemente con gran significación geopolítica”, planteó.

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La intervención de Donald Trump

El episodio adquirió una dimensión internacional cuando Donald Trump aseguró que los sospechosos estaban bajo vigilancia y destacó la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Justo destacó la contradicción que, a su entender, aparece entre esa afirmación y el origen de la alerta: “Y la intervención de Donald Trump tampoco ayudó mucho a aclarar las aguas porque si efectivamente Estados Unidos estaba coordinando con la policía británica, digamos, todo el trabajo de radar sobre estas 5 personas, ¿cómo fue que aparecieron de golpe? Gracias a que lo vio una granjera que pasaba por ahí de casualidad porque volvía de una fiesta”.

Liberados bajo fianza

La principal novedad posterior fue la decisión de liberar bajo fianza a los cinco detenidos, que continúan bajo investigación y con restricciones. La Policía Antiterrorista británica confirmó que la investigación sigue abierta. “Fianza policial quiere decir que básicamente que la policía los deja en libertad, pero tienen restricciones en su movimiento y lo sigue investigando”, expresó en +Perfil.