En RDEco analizaron cómo enfrentar el avance manufacturero de China

El economista Federico Poli cuestionó la falta de políticas específicas para los sectores productivos y planteó la necesidad de preservar la diversificación industrial argentina frente al avance de China como potencia manufacturera. En su análisis, advirtió sobre las dificultades que atraviesan industrias como la automotriz y reclamó medidas de defensa comercial y una mayor articulación entre el Estado y las empresas.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Poli también se refirió al desarrollo de las cadenas de valor del litio y la fabricación de baterías, un tema sobre el que Pablo Rutigliano destacó la experiencia china y la necesidad de impulsar una estrategia productiva de largo plazo. Ambos plantearon los desafíos de la industria argentina en un contexto de competencia internacional y transformación económica.

La política industrial y el avance de China

En diálogo con +Perfil, Federico Poli cuestionó la ausencia de políticas específicas para los sectores productivos y planteó la necesidad de preservar la diversificación industrial argentina. “Este gobierno está haciendo una política industrial muy poderosa sólo para los sectores de ventajas comparativas naturales”, afirmó.

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Para el economista, el Estado debería recuperar el diálogo con las empresas: “Debería tener programas” y “primero debería hablar con los sectores” para conocer sus problemas y necesidades.

Poli también alertó sobre el avance de China como potencia manufacturera: “China como jugador manufacturero global que en pocos años ya explica el 50% del valor agregado manufacturero en el mundo”. En ese contexto, sostuvo que Argentina no debería desarticular su estructura productiva: “Argentina es uno de los 3 países industriales con una matriz diversificada productiva en la región” y “nosotros no podemos rifar nuestro aparato productivo y entregarnos a China de pies y de manos”.

Entre las herramientas posibles, reclamó medidas de defensa comercial: “Es grave dejar pasar el tiempo y no hacer nada, por ejemplo, no ponerle anti-dumping a China”.

El sector automotor aparece como uno de los casos centrales. “El sector automotriz está en una encrucijada tremenda y no está el gobierno sentado al lado de él”, sostuvo Poli, quien advirtió sobre la expansión de los fabricantes chinos en el mercado regional.

Litio, baterías y cadenas de valor

Pablo Rutigliano puso el foco en la experiencia china para explicar la importancia de desarrollar cadenas productivas completas. “El punto estratégico de cómo plantearon la cadena de valor y teniendo la capacidad de poder desarrollar tecnología”, fue, según explicó, uno de los factores que permitió el avance de China.

El especialista destacó especialmente el desarrollo de baterías: “Hoy por hoy casi captaron completamente el mercado de baterías a nivel mundial”. Para Argentina, consideró que el desafío es evitar limitar el litio a la exportación de materia prima: “Argentina perdió ese escenario es por no fabricar baterías en el caso del litio”.

Rutigliano planteó que el país necesita una estrategia productiva de largo plazo: “Tenemos que empezar a tratar” ese desarrollo y definir “qué arquitectura vamos a desarrollar estructuralmente para el país”.

Finalmente, vinculó esa estrategia con el financiamiento empresarial y el empleo: “También le dé un escenario a los mercados para poder financiar empresas pyme”, porque “es uno de los temas más importantes para poder transformar” la economía argentina y generar mayor captura de valor.