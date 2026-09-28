Estabilización sin recuperación: en RDEco analizaron por qué la secuencia del programa económico “no se da”

El debate sobre la economía argentina comenzó con el impacto de las grandes inversiones y su capacidad para generar actividad en la economía real. Pablo Rutigliano puso el foco en la necesidad de avanzar desde la exportación de materias primas hacia una mayor industrialización: “No hemos logrado transformar materias primas para poder construir baterías”.

Para el especialista, el desafío consiste en modificar la estructura productiva vinculada al litio. “Nos falta construir baterías y nos falta obviamente desarrollar un mercado competitivo”, sostuvo. En esa línea, explicó que Argentina todavía no logró articular una cadena de proveedores y tecnología: “No hemos podido lograr esa sinergia con proveedores y con tecnología”. El intercambio se dio en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Rutigliano también cuestionó que el país exporte prácticamente todo el mineral sin desarrollar mayor valor agregado: “Exportás el 100% cuando básicamente tenés mercados externos y tenés otro tipo de estructuras fuera de la Argentina”. A su entender, es necesario identificar los recursos naturales y cuantificar su potencial económico: “Tipifiquemos los recursos naturales que tiene el país, cuál es el potencial, cuál es la captura de valor económica”.

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Estabilización, recesión y poder adquisitivo

Por su parte, Federico Poli planteó una mirada crítica sobre la secuencia entre estabilización y recuperación económica. “Yo creo que esa secuencia no se da”, afirmó, y sostuvo que el programa actual tiene costos asociados a su estrategia antiinflacionaria: “Querer romper ese sendero que marca la historia en todo el mundo, tiene un costo enorme”.

El economista consideró que el programa podría haber incorporado otros objetivos además de la inflación: “Tenía el gobierno la posibilidad de mostrar un programa económico con una visión más holística que no sólo mire la inflación, sino que mire el empleo, la producción”.

Además, Gastón Alonso puso el foco en la evolución de la actividad económica y el tiempo transcurrido desde el inicio del programa. “La economía ahora va a subir como pedo de buzo, eso pasó, efectivamente, eso ocurrió, pero llegó hasta principios del 2025, después ahí nos estancamos y después ahora empezamos con una recesión”, señaló.

También advirtió sobre el impacto de la coyuntura en los ingresos: “Hay una variable tiempo que se empieza a agotar”. Según Alonso, aunque hubo una recuperación reciente de los salarios, “vos tuviste 7 meses de caída de poder adquisitivo”.

Finalmente, resumió el cambio en las preocupaciones de los hogares: “La gente ya dice, bueno, está buenísimo la inflación, el tema es que ahora me estoy quedando sin trabajo o tengo que buscar 3, 4 trabajos para tener el mismo nivel de ingreso”.