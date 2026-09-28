RDEco: por qué algunas industrias dedican el 90% de su producción a exportar

El crecimiento de las exportaciones argentinas durante 2026 está marcado por la evolución de los precios internacionales, mientras distintos sectores industriales enfrentan una caída de la actividad y de la capacidad productiva. Así lo explicó Ezequiel Vega, quien analizó el desempeño del comercio exterior y las dificultades que atraviesa la industria.

En su participación en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el especialista se refirió al impacto de los precios sobre las ventas al exterior, el deterioro del consumo interno y la incidencia de la actividad económica en la demanda de dólares. También analizó el respaldo financiero estadounidense y la composición de la balanza comercial argentina.

Exportaciones, precios internacionales y caída de la actividad industrial

El crecimiento de las exportaciones argentinas durante 2026 presenta una fuerte incidencia de los precios internacionales, según Ezequiel Vega. “Uno lo que tiene que observar, por lo menos en lo que va del 2026, es una cuestión por buenos precios internacionales, no es tanto por cantidades sino por precios”, explicó.

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El especialista también advirtió que las cifras de manufacturas de origen industrial requieren ser analizadas con cautela. “Cuando observás, ves una caída en las exportaciones de varios rubros que del 2019 al 2023 estuvieron creciendo de manera continuada”.

En paralelo, señaló el deterioro de la capacidad productiva. “La capacidad instalada de la industria general estaba arriba del 66, 77%, hoy está por debajo del 60%”, sostuvo. Entre los sectores afectados mencionó a “la industria textil, la automotriz, metalmecánica, metalúrgica, plásticos”, a los que describió como industrias que atraviesan “situaciones muy delicadas”.

Para Vega, la menor actividad industrial también modifica la demanda de divisas. “Eso hace obviamente que la demanda de dólares sea menor porque cae la actividad”, afirmó, y agregó que existe “un consumo completamente deprimido” y “una tasa activa realmente muy alta para la pyme”.

El resultado, según su análisis, es un excedente de dólares que contribuye a sostener la cotización cambiaria: “Te queda un excedente de dólares importantes, y el gobierno lo está utilizando justamente para mantener el tipo de cambio en estos niveles”.

Comercio exterior y vínculos internacionales

Respecto del respaldo financiero estadounidense, Vega consideró que tuvo un efecto significativo sobre la estabilidad cambiaria: “Lo ha ayudado muchísimo al gobierno”.

En materia comercial, sostuvo que el desempeño del Gobierno fue favorable: “En ese plano comercial le viene yendo bastante bien al gobierno, en el plano del intercambio comercial exterior” y “no ha tenido grandes dificultades”.

Sin embargo, marcó una característica estructural del comercio argentino: “Se ve obviamente un exceso de la balanza comercial exterior muy inclinada hacia los productos primarios”.

Vega también señaló que algunas industrias orientadas históricamente al mercado interno debieron reconvertirse frente a la caída del consumo: “Se tuvo que básicamente reconvertir y dedicar el 90% de sus producciones, 100% es exportación hoy por hoy, porque se deprimió mucho el consumo interno”.