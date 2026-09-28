Pablo Rutigliano advirtió en RDEco que la cadena de valor minera “nunca se establece”

El litio y los minerales críticos representan una oportunidad para la economía argentina, en un contexto de creciente demanda internacional y expansión de las exportaciones mineras. Sin embargo, el desafío pasa por transformar los recursos naturales en mayor valor agregado y fortalecer la participación de la industria local.

El fundador de la cámara latinoamericana del litio, Pablo Rutigliano, analizó el potencial del sector, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las dificultades para desarrollar una cadena de valor minera en Argentina. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, también se refirió al financiamiento de las PyMEs y a la formación de precios de los minerales.

El potencial del litio y los minerales críticos en Argentina

Rutigliano sostuvo que la discusión sobre la minería debe centrarse en cómo Argentina puede transformar sus recursos naturales en mayor generación de valor. “El principal vector es cómo capturamos el valor de la Argentina y cómo formamos los precios”.

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En ese sentido, planteó la necesidad de construir una estructura que permita vincular la minería con el resto de la economía. “Venimos trabajando sobre cómo forman los precios la Argentina y qué estructura le da a esa macroeconomía con la formación de precios para poder llegar a la industria de una manera mucho más amigable”, explicó.

El especialista destacó además la creciente demanda internacional de minerales críticos. “El mundo necesita minerales y los minerales críticos es uno de los temas fundamentales, el litio, las tierras raras”. Para Rutigliano, el desafío consiste en definir “qué arquitectura la Argentina está armando y cómo va a desarrollarse competitivamente” frente a otros países productores.

Al referirse específicamente al litio, recordó el fuerte incremento registrado durante 2022: “Ya pasó en el 2022 que tocó los 85.000 dólares la tonelada de carbonato de litio”. Por eso, consideró central que el país pueda aprovechar los ciclos de precios para generar divisas y desarrollar capacidades productivas.

Industria local y cadena de valor minera

Rutigliano también cuestionó las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para integrarse a la actividad minera. “Hay una gran problemática de las compañías que no tienen el financiamiento, pymes que hoy por hoy no tienen financiamiento para poder desarrollarse”, afirmó.

Según su análisis, el acceso al financiamiento y al mercado de capitales podría favorecer una mayor participación de proveedores nacionales. “Pudieran utilizar el mercado de capitales, que pudieran utilizar diferentes redes o herramientas financieras que les permita desarrollar una industria local”.

El especialista advirtió sobre la concentración del sector y sus consecuencias: “Termina en un punto cartelizada la industria y eso es lo que realmente representa una pérdida real del valor”. A su entender, el problema también alcanza a la conformación de una cadena productiva: “Esa cadena de valor no se da nunca, no se establece, no se forman los precios, no se tipifican nuestros minerales”.

Exportaciones mineras y captura de valor

Finalmente, destacó el crecimiento de las exportaciones mineras, aunque marcó una diferencia entre vender más y capturar mayor valor: “Han mostrado 4.700 millones de dólares de exportación en lo que va del año y obviamente va marcando un índice récord, pero claramente esa captura de valor no se está dando”.