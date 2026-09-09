Minería: la producción cayó por segundo mes consecutivo, según el INDEC

La producción minera registró una nueva señal de desaceleración en julio. El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) mostró un crecimiento de 3,7% interanual, el menor avance desde febrero, mientras que en términos mensuales cayó 0,9% en la serie desestacionalizada, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El titular de la UIC advirtió que “no esperemos en este nuevo escenario económico grandes crecimientos”

De esta manera, el indicador acumuló su segunda caída mensual consecutiva: luego de la baja de 0,5% registrada en junio, volvió a retroceder en julio. En cambio, en los primeros siete meses del año, la actividad minera todavía acumula una mejora de 7,7% frente al mismo período de 2025.

El dato muestra además un comportamiento dispar entre las distintas ramas que componen el sector. Mientras algunas actividades vinculadas a hidrocarburos y metales registraron fuertes retrocesos, otras áreas, como la extracción de minerales no metalíferos y la producción de litio, mantuvieron tasas elevadas de crecimiento.

Petróleo en alza, pero fuerte caída en los servicios de apoyo

Dentro del componente energético, la extracción de petróleo crudo aumentó 12,7% interanual en julio y acumuló una mejora de 16,7% en los primeros siete meses de 2026. El resultado estuvo explicado principalmente por el petróleo no convencional, cuya producción aumentó 26,1% interanual, mientras que el convencional cayó 10,3%.

El comportamiento del gas fue más débil. La extracción de gas natural cayó 1,5% interanual en julio, aunque el acumulado anual todavía muestra una suba de 0,8%. Dentro de este segmento, la producción convencional retrocedió 11,8%, mientras que la no convencional creció 3,8%.

La principal señal negativa del bloque energético apareció en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas, que sufrieron una caída de 16,6% interanual y acumularon un retroceso de 15,7% en enero-julio.

Fuerte retroceso en oro y plata

Otro de los sectores que explicó la desaceleración fue el de los minerales metalíferos, cuya producción cayó 12,4% interanual en julio. En el acumulado del año, esta rama presenta una baja de 0,7%.

Dentro del segmento, la extracción de plata y oro y sus concentrados bajó 9,9%, mientras que la producción de bullón dorado o doré retrocedió 20,7% respecto de julio de 2025.

De acuerdo con el informe del INDEC, el resto de los minerales metalíferos —que incluye hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros minerales no ferrosos— mostró, en cambio, una suba interanual de 79,3%, aunque desde una base de comparación mucho menor.

Litio y sal, entre los motores de crecimiento

El segmento que mostró el mejor desempeño fue el de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, con una expansión de 19,7% interanual en julio y de 33,7% en el acumulado de enero-julio.

Entre sus componentes se destacó especialmente la extracción de sal, que se disparó 78,9% interanual en julio y acumuló un crecimiento de 99,2% en los primeros siete meses del año. También avanzó la extracción de minerales destinados a la fabricación de productos químicos, con una suba de 9,8% interanual y de 46,9% acumulada.

El carbonato de litio también mantuvo una fuerte expansión. En julio se beneficiaron 9.431,7 toneladas, un aumento de 15,9% interanual, mientras que el acumulado del año alcanzó una mejora de 44,3%.

Sin embargo, no todo el segmento no metalífero mostró números positivos: la extracción de piedra caliza y yeso cayó 27,6% interanual y acumuló una baja de 5,7% en los primeros siete meses; mientras que las arenas, canto rodado y triturados pétreos retrocedieron 4,8% en julio.

FN/AF