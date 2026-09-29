RDC: Nuestra Señora de Aparecida en el centro de la campaña de Brasil por una información falsa sobre Flávio Bolsonaro

Nuestra Señora de Aparecida quedó inesperadamente en el centro de la campaña presidencial de Brasil después de que circulara en las redes sociales una información falsa que vinculaba a Flávio Bolsonaro con un proyecto para quitarle a la Virgen el reconocimiento de patrona del país. La controversia involucró también al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), mientras el tema llegó incluso a los tribunales.

“El jueves pasado empezó a difundirse a través de las redes que un grupo de gente, un grupo cercano a Flávio Bolsonaro y el propio Flávio Bolsonaro estarían dispuestos a avalar un proyecto para quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil”, explicó la corresponsal Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales por +Perfil. Sin embargo, las verificaciones posteriores determinaron que no existe actualmente un proyecto impulsado por Flávio Bolsonaro con ese objetivo.

La propuesta que dio origen a la confusión fue presentada en 2007 por el entonces diputado Victório Galli, no por Flávio Bolsonaro. “El propio Flávio Bolsonaro estaría dispuesto a avalar un proyecto”, era la versión que circulaba, pero el PL 2623/2007 buscaba reemplazar la expresión “Patrona de Brasil” por “Patrona de los brasileños católicos apostólicos romanos” y fue archivado el 22 de agosto de 2008 tras ser rechazado en comisión.

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El cruce con la Iglesia Católica

“La Conferencia dijo que no se elimina un engaño con otro engaño”, relató Gosman sobre la respuesta de la CNBB. La formulación textual de la entidad fue que “la mentira no se combate con otra mentira”: negó haber producido, autorizado o participado de la difusión de la información falsa y sostuvo que las acusaciones realizadas contra miembros de la institución no habían sido acompañadas por pruebas.

Flávio Bolsonaro calificó la versión como “la mayor fake news de la campaña” y acusó a integrantes de la CNBB de colaborar con su difusión, algo que la institución rechazó. Un día después, el candidato modificó el tono, agradeció públicamente la aclaración de la Conferencia y volvió a negar cualquier intención de modificar el reconocimiento de Nuestra Señora de Aparecida.

Lula también ingresó en la controversia

“Yo no sé si se trataba de noticia falsa”, señaló Lula al ser consultado sobre el episodio, según recordó Gosman. El presidente brasileño dijo después que el contenido estaba circulando ampliamente y sentenció: “Quiero decir que ella va a ser la patrona y quiero que todas las religiones se respeten”.

La discusión se produjo alrededor de una figura de enorme importancia para el catolicismo brasileño. “Es el santuario más grande de Brasil”, destacó Gosman al recordar la historia de la imagen encontrada por pescadores en el siglo XVIII. El papa Pío XI firmó en 1930 el decreto que declaró a Nuestra Señora de Aparecida patrona de Brasil y la proclamación solemne se realizó el 31 de mayo de 1931; además, una ley federal de 1980 reconoce expresamente a la Virgen como “Padroeira do Brasil” y establece el 12 de octubre como feriado nacional.

Religión y campaña electoral

“No hay quien no tenga una imagen o una estampita o algo con Nuestra Señora de Aparecida”, afirmó Gosman para dimensionar el lugar que ocupa la devoción en una parte importante de la sociedad brasileña. La controversia adquirió rápidamente dimensión electoral por la competencia entre Lula y Flávio Bolsonaro y por la relevancia política que tienen tanto los votantes católicos como los evangélicos en Brasil.

“Esto, sin duda, va a tener repercusiones en las elecciones, que ya creo que empezó a tenerlas”, consideró Gosman durante el programa. El efecto electoral concreto de la polémica todavía no puede establecerse, pero el episodio ya provocó respuestas de los principales candidatos, de la CNBB y del Poder Judicial brasileño a pocos días de la elección presidencial.