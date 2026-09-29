RDC: la nueva exigencia para registrar encuestas que divide a Brasil antes del balotaje

La carrera presidencial de Brasil volvió a quedar atravesada por la discusión sobre los sondeos electorales y las condiciones para su registro. Una encuesta de AtlasIntel mostró una diferencia mínima entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje, mientras una modificación en los requisitos para las consultoras generó cuestionamientos.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó los resultados de la encuesta y explicó los cambios impulsados por Cassio Núñez, presidente del Tribunal Electoral y miembro de la Corte Suprema, en el registro de las encuestas electorales.

Una encuesta con una diferencia mínima en el balotaje

La carrera presidencial brasileña quedó nuevamente atravesada por la discusión sobre los sondeos electorales. Eleonora Gosman comenzó señalando un dato llamativo de una encuesta de AtlasIntel: “En la primera vuelta es inelógica, dice Lula con 45,3%, Flavio Bolsonaro con 42,2%, pero fíjense la segunda vuelta, la Corte Suprema con 47,7%, Lula con 47,6%, o sea, le da una diferencia de 0,1%”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La periodista destacó la particularidad del resultado y expresó: “Una décima, yo nunca había visto esto, sinceramente”. Y agregó: “He seguido las elecciones acá muchísimo tiempo”, para remarcar lo inusual que le resultaba esa diferencia.

Pero, más allá de los números, el eje de la controversia está relacionado con las nuevas condiciones para registrar los sondeos electorales. “No es exactamente de la Corte, sino que se trata de una modificación que introdujo el presidente del Tribunal Electoral, que también es miembro de la Corte Suprema, Casio Núñez, en el registro de las encuestas electorales”, explicó Gosman en RDC, por +Perfil.

Nuevos requisitos para las encuestadoras

Según la periodista, la modificación establece exigencias adicionales para las empresas encuestadoras. “El problema es que exige mucho más detalle en la metodología de los sondeos y tienen que contestar nueve páginas de preguntas”, señaló.

Gosman cuestionó especialmente el momento elegido para implementar las nuevas condiciones, ya que comenzarían a regir después de la primera vuelta, cuando se inicia la disputa por el balotaje: “Esto lo hace un día después, determinada la primera vuelta, o sea, que de ahí en adelante viene la disputa por la segunda vuelta”.

La medida generó críticas de las empresas encuestadoras. “Lo que dicen las encuestadoras es que ya no hay tiempo para introducir esos cambios, que no tienen sentido, porque no es que le agregan algo muy sustancial, sino que le agregan problemas”, sostuvo.

La periodista también mencionó los cuestionamientos vinculados con el pasado vínculo de Núñez con la familia Bolsonaro: “No me parece casual, sabiendo que Núñez es muy cercano, por decirlo de alguna manera, o fue muy cercano a la familia de Bolsonaro”.

Finalmente, Gosman anticipó que la controversia podría continuar en el máximo tribunal electoral: “Esto es el tema que hoy nuevamente pone, las Cortes las pone, o mejor dicho, la Corte Suprema las pone en un lugar de disputa. Lo veremos qué pasa mañana”.