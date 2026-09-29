martes 29 de septiembre de 2026
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RDC: polémica en las elecciones de Brasil tras la presentación de un proyecto sobre la figura de Nuestra Señora de Aparecida

La analista, Eleonora Gosman, comentó en Ronda de Corresponsales (RDC) que, Flávio Bolsonaro estaría involucrado “en un proyecto que era retirarle el título de patrona de Brasil” a la virgen de Nuestra Señora de Aparecida.

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RDC: polémica en las elecciones de Brasil tras la presentación de un proyecto sobre la figura de Nuestra Señora de Aparecida | Cedoc Perfil

La figura de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, irrumpió en la campaña electoral y generó un nuevo conflicto dentro de la Corte Suprema brasileña. La periodista y analista, Eleonora Gosman, durante su interacción en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, explicó cómo la disputa política alrededor de la imagen religiosa terminó involucrando a tres jueces del máximo tribunal.

“Efectivamente, ha aparecido en la campaña electoral y la verdad es que yo diría que es un tema ridículo si no fuera porque está de por medio la imagen de la Virgen y su condición, su título de patrona de Brasil”, señaló Eleonora Gosman.

Se estima que Flávio Bolsonaro estaría implicado en el proyecto

El conflicto comenzó a partir de publicaciones que vinculaban al equipo de Flávio Bolsonaro con un supuesto proyecto para retirar a Nuestra Señora de Aparecida su condición de patrona de Brasil. “Bueno, ellos decían que Flávio Bolsonaro estaba involucrado, o su equipo estaba involucrado en un proyecto que era retirarle el título de patrona de Brasil”, explicó Gosman.

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Sin embargo, el conflicto judicial escaló rápidamente: “El día siguiente, otro juez de la Corte, Dino, obliga a las mismas plataformas a reponer los posteos que había eliminado su colega Mendoza”.

Luego intervino un tercer magistrado. “Hoy resolvió que estos posteos tenían que desaparecer definitivamente, porque en su visión esto estaba perjudicando a Flávio Bolsonaro en víspera de las elecciones”, sostuvo Gosman en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Para la periodista, la sucesión de decisiones expuso una fuerte disputa política dentro del máximo tribunal: “Dentro de una corte, evidentemente, aquí hay conflictos que superan el mero tema legal o legítimo, que es propio de una corte, y va al tema político”.

Fuerte división en la Corte Suprema de Brasil

Y agregó: “O sea, esta es una corte tan polarizada como el resto de Brasil. De un lado, los que prefieren a Lula, del otro lado, los que son amigos de Flávio Bolsonaro. Y esto es lo que está provocando esta terrible división en la Corte”.

La controversia también alcanzó a la Iglesia Católica. “Flávio Bolsonaro llegó a criticar a la curia brasileña, a la curia católica, a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, por haber sido ellos quienes impulsaron estos posteos contra él. Fue muy duro”, señaló.

En paralelo, Lula volvió a pronunciarse sobre la figura religiosa. “Bueno, hay nuevas declaraciones de Lula diciendo que de ninguna manera, voy a repetir, que de ninguna manera iba a dejar de ser una patrona de Brasil”, explicó Gosman.

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