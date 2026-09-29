'Efecto Mariposa' vuelve con un programa sobre el ascenso de China y el fin del predominio de Occidente

El ascenso de China y la transformación del equilibrio del poder mundial serán los ejes de una nueva emisión de Efecto Mariposa, el ciclo de análisis internacional conducido por Jorge Argüello en +Perfil, el canal de Editorial Perfil.

El regreso de China al centro de la escena global y los cambios en el orden internacional plantean un nuevo escenario geopolítico, luego de siglos de predominio de Occidente y del liderazgo de Estados Unidos durante el siglo XX.

El ascenso de China y la transformación del poder mundial

Occidente dominó el mundo durante siglos y Estados Unidos fue la gran potencia del siglo XX. Sin embargo, el crecimiento de China en las últimas décadas modificó ese escenario y volvió a colocar al país asiático en el centro de las disputas por el poder global.

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En pocas décadas, el avance chino transformó el equilibrio internacional y modificó las relaciones de poder entre las principales potencias. Su creciente protagonismo constituye uno de los fenómenos centrales de la geopolítica contemporánea.

China y su regreso al centro de la escena internacional

El regreso de China a una posición central en el sistema internacional también remite a su historia milenaria. El país asiático vuelve a disputar un lugar de relevancia en un escenario global marcado por la transformación de las relaciones entre las grandes potencias.

Este proceso plantea interrogantes sobre la evolución del orden internacional y el papel que ocuparán China, Estados Unidos y Occidente en la configuración del poder mundial.

Efecto Mariposa analiza la geopolítica global

Efecto Mariposa es un ciclo de entrevistas conducido por Jorge Argüello que aborda los principales cambios de la política internacional y su impacto en la Argentina. El programa propone contextualizar las transformaciones globales a través de conversaciones con referentes del ámbito académico, diplomático y político.

En esta emisión, el foco estará puesto en China, su ascenso y la transformación del equilibrio de poder entre las grandes potencias, en un contexto de cambios en el escenario internacional. El programa se emitirá este miércoles 30 de septiembre a las 23, por +Perfil, con un análisis del regreso de China al centro de la escena mundial y de los cambios que atraviesan el orden global.