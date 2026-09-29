RDC: el Papa León XIV dijo que los riesgos de la inteligencia artificial no son “fake news”

El Papa León XIV volvió a expresar su preocupación por los posibles riesgos de la inteligencia artificial, en un planteo que adquiere especial relevancia frente al debate internacional sobre cómo regular esta tecnología.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell analizó las declaraciones del pontífice y su posible relación con la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

El Papa León XIV cuestionó la falta de regulaciones para la inteligencia artificial

“Recordemos que el Papa León XIV es el primer Papa estadounidense y pareciera que al responder a preguntas de periodistas acreditados le está contestando precisamente al presidente de Estados Unidos Donald Trump”, explicó Norman Powell en RDC por +Perfil.

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El periodista señaló que Trump sostiene una postura favorable al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, con el objetivo de que Estados Unidos mantenga una posición de liderazgo frente a China.

“Insiste en que la inteligencia artificial tiene que avanzar prácticamente sin regulaciones y de esa manera Estados Unidos ganarle a China en esta materia”, sostuvo Powell.

En ese contexto, el Papa cuestionó la idea de desestimar las advertencias sobre los riesgos de esta tecnología. “El Papa dijo que las preocupaciones sobre la inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial se descontrole, no son noticias falsas o fake news”, señaló el analista.

El debate internacional por los riesgos de la inteligencia artificial

La definición del Papa surgió a partir de una pregunta formulada por un periodista acreditado, quien consultó qué deberían hacer Estados Unidos y China para evitar eventuales riesgos catastróficos derivados de la inteligencia artificial.

Powell destacó que la posición de León XIV no constituye una preocupación aislada, sino que forma parte de planteos que el pontífice ya había expresado anteriormente. “Sumamos esta preocupación del Papa que ya la ha expresado”, afirmó.

El periodista también remarcó que el debate internacional comienza a incorporar de manera cada vez más directa las consecuencias potenciales del desarrollo de estas herramientas. “Debemos sumar la inteligencia artificial”, sostuvo Powell al resumir el eje de la advertencia papal.