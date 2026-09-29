Roberto Cachanosky en RDEco: “Este mecanismo de usar el dólar como mecanismo antiinflacionario te lleva siempre al fracaso”

La inflación es uno de los principales puntos de preocupación para el economista Roberto Cachanosky, quien distinguió entre la desaceleración registrada y una estabilización plena de la economía. “Bajó el índice de precios al consumidor, pero subió el mayorista”, señaló. Y agregó: “No puede decir que estabilizaron la economía con el 1,7% mensual”, al considerar que ese ritmo equivale a una inflación anualizada superior al 20%.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Cachanosky analizó la evolución de los precios, la emisión monetaria y la política cambiaria del Gobierno. Además, advirtió sobre las consecuencias del atraso cambiario en la actividad económica, el empleo y la competitividad de la producción local.

Inflación y emisión monetaria: el desafío de la estabilización

Para el economista, la evolución de los precios está estrechamente vinculada con la expansión monetaria. “El gobierno deje de emitir moneda, multiplicó por 4 el circulante”, sostuvo, y explicó que el Banco Central estaría emitiendo principalmente para comprar dólares.

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En ese sentido, remarcó que el punto central no es solamente el destino de la emisión, sino la demanda de pesos: “El tema es si lo que vos estás emitiendo, ese dinero adicional en el mercado, es demandado o no es demandado por la gente”.

Cachanosky estimó que, sin cambios monetarios significativos, la inflación podría mantenerse en niveles similares a los actuales. “Estoy viendo una inflación que está rondando el 1,5, 2, 2,5”, afirmó, y advirtió que una reducción mayor requeriría un aumento considerable de la demanda de moneda.

Dólar, atraso cambiario y actividad económica

Otro de los ejes de su análisis fue el tipo de cambio. Cachanosky cuestionó la intervención oficial en el mercado cambiario y planteó: “Si el tipo de cambio de equilibrio, ¿por qué no liberás el cepo a las empresas?”. También preguntó por las restricciones a los exportadores y las operaciones del Banco Central.

Sobre el uso del dólar como ancla antiinflacionaria, fue contundente: “Este mecanismo de usar el dólar como mecanismo antiinflacionario te lleva siempre al fracaso, porque vas a atrasar el tipo de cambio”.

Según su planteo, el atraso cambiario puede afectar a la producción local: “Al atrasar el tipo de cambio, vos vas a estar subsidiando las importaciones”, lo que podría derivar en menor actividad, empleo y recaudación.

Respecto de la evolución del nivel de actividad, cuestionó la interpretación oficial de los indicadores: “La curva sube y baja todo el tiempo y siempre está en el mismo lugar”. Y, sobre el tipo de cambio real, sostuvo: “Hoy el tipo de cambio está igual que en noviembre del 2023. Es como si no hubiesen devaluado”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias sectoriales de un dólar que considera artificialmente bajo: “Lo que estás haciendo es subsidiar la importación de autos chinos” y planteó que la caída de empresas no necesariamente refleja únicamente problemas de eficiencia, sino también “un tipo de cambio distorsionado, alta carga tributaria, falta de infraestructura, etcétera”.