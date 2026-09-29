Vaca Muerta, GNL y RIGI: en RDEco analizaron los desafíos del crecimiento del sector energético

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aceleró proyectos vinculados con Vaca Muerta, el gas natural licuado (GNL) y las exportaciones, aunque persisten desafíos relacionados con la expansión del sector energético y la participación de proveedores locales. Los economistas Nicolás Taiarol y Santiago Llull analizaron el impacto del régimen y las perspectivas de las inversiones.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, ambos especialistas evaluaron el desarrollo de los proyectos energéticos, los tiempos de ejecución de las inversiones y el efecto que podrían tener sobre las exportaciones argentinas. Además, abordaron los desafíos que plantea el crecimiento del sector.

El RIGI y la aceleración de los proyectos energéticos

Para Taiarol, el RIGI no creó los principales proyectos energéticos, sino que permitió acelerar iniciativas que ya estaban en desarrollo. “Todos los proyectos ya se conocían. El RIGI lo que viene a hacer es consolidarlos”, explicó.

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El especialista destacó el crecimiento de Vaca Muerta y señaló que el desafío actual está vinculado con las tensiones propias de una expansión acelerada. “Hoy Vaca Muerta está en franco crecimiento, y lo que tiene que resolver son los problemas o las tensiones propias del crecimiento”, afirmó.

Según Taiarol, uno de los principales efectos del régimen fue acelerar proyectos de exportación de hidrocarburos. “Ninguno de esos proyectos trascendentales como Argentina LNG, o Southern Energy, o Vaca Muerta del Sur, se crearon a partir del RIGI”, sostuvo. Y agregó: “Lo que hizo el RIGI fue acelerarlos mucho”.

En esa línea, remarcó: “La verdad que se aceleraron mucho los proyectos con el RIGI, me parece que eso sí es un acierto”.

Exportaciones, inversión y desafíos futuros

Santiago Llull planteó interrogantes sobre el impacto de la inversión extranjera y la participación de proveedores locales. “A través del RIGI hay mucha inversión, pero hay que ver cuánto va a tardar en llegar, y si ese timing realmente se da”, señaló.

También puso el foco en la exigencia de que parte de los proyectos utilicen producción y mano de obra local, frente a la competencia internacional. “Hay que ver con este tipo de cambio, hay que ver con la gran variedad de productos que tiene el mundo”, planteó.

Taiarol, por su parte, sostuvo que el crecimiento de las exportaciones todavía no responde plenamente a las nuevas inversiones. “Las exportaciones argentinas están creciendo, pero no por mayor infraestructura”, explicó, y agregó: “Todavía no maduraron las inversiones del RIGI”.

De cara al próximo año, advirtió que habrá que observar simultáneamente la evolución de los precios internacionales y el aumento de la capacidad exportadora. “La posible caída de los precios internacionales va a actuar al mismo tiempo que el aumento de la capacidad de exportación”, afirmó.

Sobre el resultado de esa combinación, concluyó: “Habrá que ver las elasticidades de cada uno” y estimó que “uno tiende a creer que sí”, en referencia a la posibilidad de que el incremento de las exportaciones compense una eventual baja de precios internacionales.