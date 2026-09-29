“La herencia que vas a recibir es complicada”: Roberto Cachanosky advirtió en RDEco sobre el escenario económico que viene

El economista Roberto Cachanosky cuestionó el legado económico del presidente Javier Milei y advirtió sobre un escenario de mayor desempleo, empresas cerradas, atraso cambiario y obligaciones fiscales que, según su análisis, deberán afrontarse en el futuro.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Cachanosky analizó las perspectivas de la economía argentina y cuestionó la sostenibilidad del ajuste fiscal. Además, advirtió sobre las consecuencias del atraso cambiario, la informalidad laboral y los gastos que, según su planteo, podrían trasladarse a futuras gestiones.

Desempleo, empresas cerradas y la herencia económica de Milei

Cachanosky trazó un escenario crítico si el rumbo económico se mantiene sin modificaciones. “Te va a dejar un lío porque te va a dejar mucha desocupación, muchas empresas cerradas, atraso cambiario”, sostuvo. Según su análisis, el próximo gobierno podría enfrentar la necesidad de modificar la política cambiaria: “Vas a tener que liberar el mercado de cambios en algún momento para poder captar inversiones”.

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También cuestionó los datos oficiales sobre la creación de puestos de trabajo y puso el foco en la informalidad laboral. “Eso lo sacan de las encuestas permanentes de hogares”, afirmó. Y agregó: “El informal gana la mitad”, para advertir sobre lo que definió como una creciente precarización laboral. En ese sentido, resumió su diagnóstico sobre el futuro escenario económico: “La herencia que vas a recibir es complicada”.

El ajuste fiscal y las cuentas pendientes del Gobierno

Consultado sobre el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos del programa económico, Cachanosky planteó que el resultado depende de cómo se contabilizan los gastos y de si el ajuste puede sostenerse en el tiempo. “Yo prefiero cuentas en orden, etcétera, pero el tema no es solamente lo fiscal, también es cómo lo bajaste, si es sostenible en el tiempo”, explicó.

El economista cuestionó el uso del resultado fiscal sobre base caja para medir el gasto y señaló que existen obligaciones que pueden quedar registradas bajo otros criterios. “Vos por ahí hiciste un gasto y no lo pagaste”, sostuvo. En la misma línea, afirmó: “Tenés el devengado, y en el devengado los resultados son bastante diferentes”.

Cachanosky también mencionó los intereses vinculados con la deuda del Banco Central transferida al Tesoro: “Eso también va a haber que enfrentarlo” y advirtió que, a su entender, “se está pateando para adelante ese problema”.

Finalmente, utilizó el estado de la infraestructura para cuestionar la sostenibilidad del recorte del gasto. “Cuando vos no la mantenés, ya no es que tenés que tapar un bache, tenés que hacerla de nuevo”, afirmó. Y concluyó: “Eso te sale más caro”.