RDEco: qué pasos previos reclama Roberto Cachanosky para que la apertura comercial no golpee a la industria

La apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei genera interrogantes sobre la capacidad de las empresas argentinas para competir en igualdad de condiciones con los productos importados. El economista Roberto Cachanosky respaldó la liberalización de la economía, aunque advirtió que requiere cambios estructurales previos para evitar consecuencias sobre la producción local.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Cachanosky analizó la política comercial del Gobierno y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla la competencia internacional. Además, se refirió al impacto de las importaciones sobre las empresas argentinas y a la repercusión internacional del Presidente.

Apertura comercial: las condiciones que reclama para las empresas argentinas

“Me parece bien la apertura de la economía, es algo fundamental, pero la apertura de la economía requiere pasos previos”, afirmó el economista al referirse a la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

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En ese sentido, sostuvo que antes de exponer a las empresas argentinas a una mayor competencia internacional deberían realizarse cambios estructurales. “Antes de abrir la economía tenés que bajarle la carga tributaria, tenés que tener infraestructura, no tenés que tener distorsionado el tipo de cambio, tenés que tener crédito en el mercado con tasas pagables”, enumeró.

El economista comparó la situación con una competencia deportiva para explicar las diferencias de condiciones entre las empresas locales y sus competidores internacionales: “Vos no podés poner a competir un tipo en una carrera con una mochila de 45 kilos”. Como antecedente, mencionó el proceso de apertura de Chile y destacó que allí se les dio tiempo a las empresas para adaptarse.

Importaciones, empresas argentinas y el rumbo del Gobierno

Consultado sobre la posibilidad de que el eventual impacto sobre algunas empresas forme parte de la estrategia oficial, Cachanosky rechazó esa interpretación. “Yo creo que el colapso no es parte del plan, es parte de la impericia en materia de política económica”, sostuvo, aunque inmediatamente matizó su expresión: “Para ponerlo en forma más suave”.

El economista también cuestionó aspectos de la formación y los argumentos utilizados por Milei. “Está como sobrevendido como economista”, afirmó, y agregó: “Cuando vos ves el tipo de contradicciones que tiene cuando hace su discurso, decís, bueno, además yo he debatido con él varias veces”.

Sobre la repercusión internacional del Presidente, Cachanosky sostuvo que, según la información que maneja, el impacto inicial habría disminuido. “Ese Milei que impresionaba al principio, ya no le están creciendo tanto”, señaló.

Finalmente, puso en duda que el mandatario sea considerado actualmente una referencia internacional en materia económica: “No creo que nadie lo esté tomando como referencia en serio”, concluyó.