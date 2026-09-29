RDEco: qué opciones tienen los inversores frente a la volatilidad de los bonos

El riesgo país se ubicó en torno a los 600 puntos, mientras los bonos soberanos registraron una recuperación moderada luego de fuertes caídas. “La verdad que es un rebote muy tímido, promedio del 1%”, explicó Leonel Búccolo en la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, quien advirtió que las paridades volvieron a mostrar rendimientos superiores al 10% anual.

El especialista señaló que, después de las bajas recientes, comenzó a aparecer cierta demanda. “En algún momento estos niveles van a aparecer alguna cierta demanda”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que todavía observa riesgos importantes antes de considerar una recuperación sostenida: “Comprar en estos niveles todavía suena un poco más agresivo”.

Bonos, acciones e inversiones: las señales del mercado

Según Búccolo, el escenario podría ofrecer oportunidades para quienes tengan un horizonte más prolongado y estén dispuestos a construir posiciones gradualmente. “De corto plazo podemos llegar a tener un rebote”, aunque planteó como alternativa “empezar a acumular de estos niveles” de manera progresiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de las acciones, el analista puso el foco en YPF y el impacto de la evolución del petróleo. Ante una eventual caída adicional del WTI y del Brent, señaló que la petrolera podría encontrar una zona de soporte técnico. “YPF podría llegar a encontrar un soporte por análisis técnico en la zona de 48, 48, 50 dólares”, indicó.

Merval, dólar futuro y alternativas para los inversores

El Merval en dólares también quedó bajo análisis. Búccolo describió un escenario de elevada incertidumbre y señaló que el índice había perforado niveles relevantes. “La verdad que se pone cada vez peor”, afirmó, al explicar que el mercado requiere una recuperación con volumen para evitar nuevas bajas.

El analista planteó que, si no aparece un rebote significativo, “todo apunta a que vaya a buscar los 1.300 de mediano plazo”. Además, sostuvo que actualmente “el mercado no está tan confiado con este gobierno” y que comenzó a incorporar con mayor peso el riesgo político en las cotizaciones.

Frente a la volatilidad, Búccolo explicó que las alternativas dependen del perfil y horizonte de cada inversor. “Una opción es esperar con liquidez en dólares para no correr riesgo cambiario”, señaló, aunque advirtió sobre los precios de algunas obligaciones negociables.

También mencionó los mercados estadounidenses como una alternativa para horizontes de mediano y largo plazo. “Estados Unidos lo que tiene es que a mediano plazo y largo es mucho más estable”, explicó.

Finalmente, se refirió al mercado de futuros y a las compras del Banco Central. “Hoy tuvimos una baja de todos los tipos de cambios, tanto el dólar futuro como los financieros”, indicó, y destacó que el organismo monetario registró una compra de US$70 millones, aunque aclaró que “puede ser una operación puntual”.