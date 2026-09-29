RDC: desalojaron las playas de Ceuta y cerca de 200 inmigrantes volvieron a Marruecos

La situación migratoria en Ceuta atraviesa una nueva etapa tras el desalojo de personas que permanecían en dos playas de la ciudad española. El episodio, que involucró a alrededor de mil inmigrantes, volvió a poner el foco sobre la situación en la frontera y en los movimientos entre Ceuta y Marruecos.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó cómo se desarrolló el desalojo y relató el regreso de parte de los inmigrantes hacia Marruecos. Además, analizó el nuevo escenario político marroquí tras el nombramiento de Fátima Zahra Mansouri como jefa de Gobierno y su posible impacto en cuestiones vinculadas con la migración y las relaciones con España.

El desalojo de las playas y el regreso de inmigrantes a Marruecos

El caso comenzó con la denuncia de una vecina de una zona rural cercana a la base, quien alertó sobre tres camionetas y varias personas presuntamente encapuchadas. El operativo policial derivó en la detención de cinco jóvenes de entre 20 y 25 años, en un episodio que rápidamente fue vinculado con una supuesta amenaza iraní.

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“Hay dos playas básicamente ocupadas en Ceuta, la del trampolín, la que vemos siempre, y Benítez es la segunda que se ocupó”, explicó Marcelo Molina en RDC por +Perfil.

Según el periodista, durante el operativo fueron desalojados alrededor de mil inmigrantes. Sin embargo, la lluvia produjo un movimiento inesperado: “Hoy cerca de 200 inmigrantes retornaron a Marruecos”.

Molina relató que algunos de quienes regresaron explicaron su decisión por las condiciones en las que permanecían en las playas: “Dijeron que no aguantaban más, que eran dos meses malviviendo, estando en esas chozas en la playa, y que ya la lluvia no la soportaban”.

El cambio climático también podría incidir en la situación durante las próximas semanas. “Empezó el otoño, y si bien no es una zona muy fría, de noche las temperaturas van a bajar”, señaló el analista, quien destacó que las temperaturas ya se alejaron de los registros del verano.

Una mujer al frente del Gobierno de Marruecos

En paralelo, Marruecos atraviesa un cambio político con el nombramiento de Fátima Zahra Mansouri como jefa de Gobierno. Molina destacó su trayectoria: “Es una mujer de 50 años, abogada, que está especializada en derecho empresarial e inmobiliario, y actualmente es la alcaldesa de Marrakech, y tiene formación en Francia y Estados Unidos”.

El nombramiento también generó un debate sobre el papel de las mujeres en la política marroquí. Al ser consultada sobre si estaba preparada para gobernar, Mansouri respondió: “Si yo fuera hombre, ¿me hubieran hecho esa pregunta?, ¿se hubieran atrevido?”.

Para Molina, el cambio tiene además una dimensión regional: “Marruecos se convierte en el segundo país árabe en tener una jefa de gobierno”.

El nuevo escenario plantea cuestiones institucionales y religiosas, además de desafíos vinculados con la migración y las relaciones con España. “Habrá que estar atentos”, sostuvo Molina, al mencionar también la postura de Mansouri sobre Ceuta y Melilla.

Finalmente, el periodista destacó que el contexto incluye varios factores de relevancia para Marruecos: “Asume dos meses después de la mayor estampida migratoria de su país, con un Mundial por delante, con una relación muy tensa”. A esto se sumó la referencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a España como ejemplo dentro del debate migratorio europeo.