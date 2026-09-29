Los mercados argentinos descomprimen y el riesgo país baja a 609 puntos

Los mercados argentinos muestran este martes una jornada de mayor calma luego de la fuerte tensión registrada el lunes, cuando el riesgo país llegó a superar los 640 puntos básicos. El indicador descomprime y se ubica en 609 puntos, mientras los bonos soberanos recuperan terreno y el Merval opera casi estable en torno a los 2,8 millones de puntos.

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En paralelo, el Gobierno consiguió renovar el 100,08% de los vencimientos de deuda en la última licitación, aunque analistas señalaron que debió convalidar un mayor costo de financiamiento. A nivel económico, la actividad en la Ciudad de Buenos Aires registró una contracción de 0,2% respecto del trimestre anterior durante el segundo trimestre.

Clima más calmo en Wall Street

El Merval opera casi plano a 2.800.025,090 puntos básicos. Las acciones que más avanzan son: Banco Macro (+2,5%), y Edenor (+1,5%). Mientras que los que más caen son Transportadora de Gas del Sur e YPF con el 1,3% y 1,1%, respectivamente. Los ADRs, en tanto cotizan mixtos, el que más sube es Banco Macro con el 1,8%, y el que más baja es YPF con el 1,4%.

Tras superar los 640 puntos básicos el lunes, el riesgo país descomprime pero se mantiene por encima de los 600 puntos básicos, llegando a los 609. Así, la renta fija se recupera y rebota. Los papeles que más avanzan son: el Global 2038 (+1,8%), el Global 2041 (+1,1%), el Bonar 2041 (+0,9%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 29 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, sube $0,5 hasta $1.525 y mantiene así la presión cerca de la franja de los $1.530. De esta manera, se ubica 25,8% por debajo del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.918,07.

Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.546, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.617.

El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de deuda

La Secretaría de Finanzas informó que el la licitación de deuda de este lunes 28 de septiembre adjudicó un total de $8,62 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,77 billones.

"Esto significa un rollover de 100,08% sobre los vencimientos del día de la fecha", indicaron.

Daniel Chodos, jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital describió que hubo demanda por todos los instrumentos. "Sin embargo, el Tesoro otorgó premio en todos los títulos y terminó refinanciándose a un costo mayor al que esperábamos. La jornada negativa de los mercados internacionales tampoco ayudó”.

Resultado de la Licitación

LECAP a:

15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2,17% TEM, 29,36% TIREA.

CER:

31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5,97% TIREA CER.

TAMAR:

30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3,63% sobre TAMAR.

Dólar Linked a:

30/10/26 (D30O6) – $1,17 billones a 9,06% TIREA.

30/11/26 (D30N6) – $0,66 billones a 7,38% TIREA.

La actividad económica cayó 0,2% en el segundo trimestre en CABA

La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró un crecimiento del 0,3% interanual en el segundo trimestre de 2026 y una contracción de 0,2% con respecto al trimestre anterior en la medición desestacionalizada, de acuerdo a un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Por su parte, el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad marcó una contracción del 0,2% en la tendencia ciclo. La medición refleja la continuidad en la desaceleración de la actividad económica porteña, que arrancó en el tercer trimestre de 2025. Con este desempeño, el acumulado del primer semestre del año presenta un avance del 0,6% en comparación con el mismo período de 2025.

Al analizar la estructura productiva de la Ciudad, el informe refleja comportamientos desiguales entre las principales actividades de la economía. Entre los sectores que impulsaron la actividad están la intermediación financiera, el transporte y los hoteles sumado a restaurantes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,13% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% al alza.

En la última semana del mes, los principales índices de Wall Street cierran un septiembre heterogéneo: el Nasdaq sube 1,58%, mientras que el S&P 500 retrocede 0,35% y el Dow Jones baja 3,8%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,93%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,65% y el CAC francés acompaña con 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,41%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,18%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,27% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,47%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1% hasta US$ 96,85 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 1%, hasta los US$ 91,7 el barril.

FN