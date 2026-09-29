El petróleo retrocede por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las bolsas europeas abren en alza

Los mercados internacionales abrieron este martes 29 de septiembre con subas en las bolsas europeas, bajas en parte de Asia y una corrección del petróleo, mientras los inversores siguieron de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por una eventual reapertura del estrecho de Ormuz. El comienzo de la rueda estuvo atravesado además por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, las expectativas de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal y las preocupaciones vinculadas con la inflación y la inteligencia artificial, después de un lunes negativo para Wall Street.

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El cambio más marcado respecto de la rueda anterior apareció en el petróleo. Según la Agence France-Presse (AFP), el Brent del mar del Norte bajaba 0,3% hasta u$S104,99 por barril alrededor de las 10:45 GMT (07:45 hora Buenos Aires), mientras el West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 0,5% hasta u$s92,15. Los precios se alejaron así de los máximos recientes a medida que el mercado evaluaba las posibilidades de que se reabra el estrecho de Ormuz al tráfico de buques petroleros del Golfo.

La corrección se produjo después de una rueda en la que el crudo había mostrado inicialmente fuertes subas. El análisis de IOL Inversiones sobre el cierre del lunes señaló que el Brent terminó esa jornada con un avance de 0,81%, en u$s105,53, mientras el WTI quedó en torno a u$s92,67. La firma explicó que las cotizaciones moderaron sus avances hacia el cierre después de haber estado impulsadas por la continuidad del conflicto geopolítico y los ataques hutíes en el Mar Rojo.

El petróleo aflojó y las bolsas europeas arrancaron en alza

El movimiento del crudo continuó condicionado por las señales provenientes de Washington y Teherán. AFP recordó que las expectativas de una disminución de las tensiones se habían debilitado durante el fin de semana, cuando Donald Trump rechazó la propuesta iraní de una tregua de siete días, pero los precios cambiaron de dirección durante las operaciones estadounidenses después de que el mandatario señalara que esperaba que las conversaciones con Irán continuaran.

El escenario ya había comenzado a modificarse durante la rueda del lunes. IOL Inversiones indicó que, tras el rechazo inicial de Washington a las propuestas de Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz, reportes de prensa sobre una posible flexibilización de sanciones por parte de Trump a cambio de avances en el programa nuclear iraní ayudaron a recortar las subas iniciales del petróleo. La firma agregó que los temores sobre la oferta física seguían elevados y que los envíos permanecían restringidos a través de esa vía marítima.

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En ese marco, las bolsas europeas iniciaron en terreno positivo este martes. El FTSE 100 de Londres avanzaba 0,4% hasta 10.722,41 puntos, el CAC 40 de París ganaba 0,2% hasta 8.093,12 y el DAX de Fráncfort subía 0,6% hasta 25.513,72. En Asia, en cambio, el Nikkei 225 de Tokio cerró con una baja de 0,6% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 0,5%, mientras el Composite de Shanghái avanzó 0,2%.

Tasas, inflación e inteligencia artificial presionan sobre Wall Street

El comportamiento de los mercados este martes también estuvo condicionado por lo ocurrido en la rueda anterior en Estados Unidos. De acuerdo con IOL Inversiones, Wall Street cerró el lunes con bajas generalizadas: el Nasdaq Composite perdió 0,92%, el S&P 500 retrocedió 0,76% y el Dow Jones cedió 0,67%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años alcanzó 5,243%, su máximo desde junio de 2007, mientras la tasa a 30 años se ubicó en 5,560%.

Para este martes, AFP señaló que las preocupaciones por la elevada inflación y las nuevas inquietudes alrededor de la seguridad de la inteligencia artificial apuntaban a otro comienzo negativo en Nueva York. “Parecen destinadas a provocar un inicio negativo de las operaciones en Wall Street, con los mercados de futuros apuntando a pérdidas moderadas”, sostuvo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

Las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos siguieron ocupando un lugar central. Los datos de inflación y empleo que se conocerán esta semana serán observados para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal, mientras el mercado contempla la posibilidad de una nueva suba en octubre. IOL había señalado al cierre del lunes que el temor al impacto inflacionario de la energía y la resiliencia de la economía estadounidense reforzaron esas expectativas.

El dólar se fortaleció mientras el oro quedó bajo presión

Las expectativas de nuevas subas de tasas también respaldaron al dólar, mientras ejercieron presión sobre el oro. En el mercado de divisas, el euro retrocedía este martes hasta u$s1,1345 desde u$s1,1367 y la libra bajaba hasta u$s1,3236 desde u$s1,3252. El dólar se ubicaba en 157,27 yenes frente a los 157,42 yenes del lunes, mientras el euro caía a 85,71 peniques.

A las tensiones por inflación y tasas se sumaron las novedades vinculadas con la inteligencia artificial. AFP indicó que OpenAI informó el lunes que no lanzaría su modelo Astra 6.1 después de que pruebas internas determinaran que no cumplía con los estándares de seguridad. El análisis de IOL también había identificado a la IA como uno de los factores de presión sobre las tecnológicas durante el lunes, aunque Nvidia se desmarcó con una suba de 1,68% tras anunciar un programa de recompra de acciones por u$s150.000 millones.

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El escenario de tasas altas también se extendió fuera de Estados Unidos y Europa: el banco central de Australia elevó este martes su tasa de referencia al 4,6%, un máximo de 15 años, en un intento por enfrentar las consecuencias de los elevados precios del petróleo. En paralelo, los principales ejecutivos de inteligencia artificial se preparaban para reunirse con Trump en la Casa Blanca, mientras el Congreso reclamaba una supervisión más estricta de la industria.

Por último, los mercados internacionales comenzaron este martes con una recuperación de las bolsas europeas y una baja del petróleo, pero todavía bajo la presión de los rendimientos de los bonos, la inflación y las expectativas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales. La posibilidad de avances para reabrir el estrecho de Ormuz permitió moderar la presión que había marcado el inicio de la semana, aunque el crudo continúa en niveles elevados y parte de las bolsas asiáticas cerró con pérdidas.

GZ

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