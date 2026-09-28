Miguel Ponce sobre la reunión entre Trump y Xi Jinping: “Uno diría hay más ruido que nueces”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, evaluó en Canal E el impacto de los acuerdos entre Estados Unidos y China, el escenario de las exportaciones e importaciones argentinas y el riesgo financiero de cara a las elecciones.

La evolución de las relaciones entre Estados Unidos y China puede tener efectos sobre los mercados internacionales y, de manera indirecta, sobre la economía argentina. Para Miguel Ponce, el resultado de la reunión entre ambas potencias dejó más señales que cambios concretos. “Ahora, si miramos el impacto que ha tenido la reunión, uno diría hay más ruido que nueces”, sostuvo.

Cuál es el panorama con la política arancelaria

Asimismo, identificó tres ejes principales: comercio, tecnología y cooperación contra el ingreso de fentanilo. Sobre el primero, destacó “la reducción arancelaria recíproca por 30.000 millones de dólares entre Estados Unidos y China”.

Según Ponce, una eventual mayor compra de granos estadounidenses por parte de China podría modificar el escenario de los mercados agrícolas. “Yo te diría que nos pega desde dos lugares. Por un lado, obviamente, si hay compra de granos por parte de China a Estados Unidos, esto tal vez estabilice algo que venía subiendo por el otro conflicto”, planteó.

Además, consideró que una reducción de las tensiones entre las dos principales economías mundiales podría generar mayor previsibilidad: “Tal vez trae una tranquilidad a nivel global que tendría que empezar a reflejarse en el conjunto de los mercados”.

El aumento de las tasas podría afectar a Argentina

Sin embargo, el especialista identificó otro factor como más relevante para los países emergentes: las tasas de interés estadounidenses. “Lo que posiblemente más nos afecte no está vinculado a esto, sino está vinculado al aumento de las tasas de la FED”, expresó.

Y explicó el mecanismo: “No solo la ocurrida, sino las próximas dos que aparentemente también irían para arriba, y esto no solo afecta a los emergentes, sino también nos afecta a nosotros dentro de ellos, no cierto, el famoso flying to quality”.