La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping no tuvo definiciones para el agro: “Chicago está bajando en estos momentos”

El analista del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a que el agro atraviesa horas de atención por la inestabilidad climática, las tormentas y el granizo, mientras los mercados siguen de cerca las definiciones de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping.

Germán Iturriza describió una situación meteorológica dinámica en distintas zonas productivas: “Hay desarrollos importantes en lo que es el centro y el norte de Córdoba”. También señaló la presencia de núcleos de tormenta en otras regiones: “Lo mismo que también tengo en el norte de Entre Ríos, con el límite de Uruguay, el sur de Corrientes también”.

Las consecuencias de El Niño se concentran en zonas específicas del país

Según explicó, se trata de fenómenos de alcance localizado. “Está en pleno desarrollo la situación, está siendo muy local. Esos núcleos abarcan 20, 30 kilómetros a la redonda y se van moviendo de un lado al otro”, planteó.

Uno de los fenómenos que llamó especialmente la atención fue el granizo registrado en distintas localidades. En este sentido, Iturriza explicó qué indican las formas irregulares de las piedras: “Fijate vos esas puntas del granizo que hablan de la violencia de las corrientes ascendentes”. Y advirtió sobre las consecuencias para la producción: “Primero el daño material y segundo el daño a los cultivos”.

Sobre la misma línea, mencionó los daños registrados en Entre Ríos y agregó: “Ya empezamos a ver trigo dañado, muy complicado, muy complicado, un trigo que ya en este momento del año no tiene recuperación”.

Se esperan mayores definiciones del próximo encuentro entre Trump y Xi Jinping

Sobre la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, el analista del mercado de granos describió expectativas moderadas. “Hay otro encuentro en camino para finales de año, en donde el mercado está esperando algún anuncio un poquito más contundente”, expresó.

En su lectura, hubo gestos, pero no anuncios de gran alcance: “Creo que fue un gesto de gentileza, en el sentido de, che, bueno, bajamos 10%, las tarifas de importación, las tarifas de importación a productos agrícolas tuyos, es como un mimo, pero no hay cosas contundentes”. El mercado reaccionó negativamente a la falta de definiciones. “Chicago está bajando en estos momentos, cerca del 2% en soja, 1% en trigo, 1% en maíz”, señaló.