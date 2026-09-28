Avenida Cabildo el nuevo polo de las mueblerías: cómo se adapta el sector a la actualidad económica

La gerente de Ecor Living New, Miriam Arrieta, en comunicación con Canal E, explicó cómo la caída del poder adquisitivo, los altos costos de los locales comerciales y la competencia de los productos importados están modificando el negocio de los muebles en Argentina.

La industria del mueble atraviesa un escenario marcado por el menor poder adquisitivo de los consumidores y el fuerte incremento de los costos operativos. Miriam Arrieta explicó que la estrategia de la empresa consiste en ofrecer importantes descuentos para quienes abonan al contado: “Estamos con un 40%, en sillones de stock estamos hasta un 50%”.

Cuáles son las dificultades de tener un local en determinados sectores

Asimismo, mencionó que uno de los principales problemas está relacionado con los costos de mantener un local ubicado sobre una avenida comercial. “Lo que pasa es que hoy por hoy tener un local en una esquina no reditúa. Los alquileres son muy elevados y sobre todo en una avenida, por ejemplo, como es Cabildo y Avenida Congreso”, planteó.

Ante el aumento de los gastos, la empresa decidió abandonar el local que ocupa actualmente en la zona de Cabildo y Congreso y trasladarse a un espacio de menores dimensiones. “Nosotros estamos hasta el miércoles próximo y nos estamos mudando a tres, tres, dos cuadras más o menos de ahí, que tenemos un local más chiquito”, explicó Arrieta.

La diferencia de costos, según detalló, resulta determinante para la decisión: “Hoy por hoy tenés un alquiler de 13 millones entre la luz, el gas, el teléfono, los servicios, el vendedor y todo eso. Hoy tenés que estar hablando alrededor de 17 millones, que la verdad que hoy por hoy no vendemos cinco sillones por día como para poder abastecer y bancar ese alquiler”.

Las empresas buscan alquileres menos costosos

Por ese motivo, la empresa apunta a mantener su actividad con una estructura más pequeña. “Entonces, estamos con un alquiler, el otro totalmente mínimo en comparación de Cabildo y Congreso”, expresó la entrevistada.

Otro de los desafíos que mencionó es el avance de los productos importados, particularmente los sillones provenientes de China, que tienen una fuerte presencia entre los consumidores jóvenes: “Hoy tenemos el tema de la producción china, de la mercadería china que vende y que los jóvenes hoy están en ese marco comprando, bajando la calidad, no sabiendo que la producción china, los sillones chinos, hoy por hoy la verdad que no es lo mismo que una línea nacional”.