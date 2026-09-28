Argentina podría entrar técnicamente en recesión durante el tercer trimestre, afirmó un experto

El economista, Federico Glustein, analizó para Canal E los últimos datos de la economía argentina y sostuvo que la actividad podría ingresar técnicamente en una recesión durante el tercer trimestre de 2026.

Sobre el contexto argentino, Federico Glustein sostuvo: “Lo que sucede cuando hay un cambio de modelo económico, como está pasando en la Argentina, que pasamos un modelo agroexportador con industria, a un modelo agroexportador con exportación primarizada, donde tenés energía, petróleo, gas, minería, donde tenés retracción de la industria, que es un componente menos estacional”.

Fuerte volatilidad en las mediciones de la actividad económica

Según su análisis, esta transformación puede generar una mayor volatilidad en las mediciones. “Lo que te da es que el desestacionalizado se mueve como si fuera un electrocardiograma, baja y sube muy fuerte”, destacó.

A partir de los datos disponibles, Glustein planteó su escenario para los próximos meses: “La verdad es que en la economía del tercer trimestre del 2026 vamos a ir a caída”. Y agregó: “Y si sumamos el segundo trimestre en caída y el tercer trimestre en caída, entramos técnicamente en una recesión”.

Asimismo, mencionó que la economía atraviesa dinámicas diferentes según los sectores. “La economía argentina tiene, en realidad, algunos dicen dos velocidades. Para mí hay dos modelos económicos que van a dos velocidades”, resaltó.

El Gobierno concentra las inversiones en sectores con poca mano de obra

Sobre las actividades que concentran las inversiones, el economista explicó: “El sector que hoy está priorizando este Gobierno es el sector capital intensivo, es decir, energía, agro, intermediación financiera, minería, que no demandan muchos puestos de trabajo”.

En contraposición, señaló el retroceso de sectores intensivos en mano de obra. “Se despriorizó la industria y se despriorizó la construcción, que son manos de obra intensiva generadoras de trabajo formal”, expresó.