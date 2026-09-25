Federico González sobre el cambio discursivo de Javier Milei: “La necesidad electoral le hace cambiar sus convicciones”

El analista político, Federico González, dialogó con Canal E y cuestionó el cambio discursivo de Javier Milei sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y lo vinculó con la estrategia electoral y la relación del Presidente con Donald Trump.

El discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una fuerte reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, representó un giro respecto de posiciones anteriores del Presidente. “Vamos a empezar con el restaurantero popular, porque la necesidad electoral le hace cambiar sus convicciones”, planteó Federico González.

Críticas al cambio discursivo de Javier Milei

Asimismo, consideró que el mensaje no refleja las convicciones personales de Milei y sostuvo que el mandatario estaría actuando en función de otros objetivos políticos: “Bueno, yo creo que es muy evidente que él no piensa eso, que él no escribió ese discurso, que está, como comentábamos la otra vez, está hablando por otro”.

González también vinculó el discurso con el interés de Milei por fortalecer su relación con Donald Trump y ocupar un lugar destacado dentro de su estrategia internacional. “Él quisiera que Donald Trump lo adopte como un representante preponderante de la política de Trump, bueno en África Latina, en la geopolítica”, resaltó.

Y agregó: “Entonces eso también influye, pero claramente no son sus palabras, no son sus convicciones”.

Axel Kicillof apuntó contra el cambio de Javier Milei sobre Malvinas

El analista político coincidió con la interpretación atribuida a Axel Kicillof sobre el mensaje presidencial y la expresión “patriotismo de libreto”. “Bueno, no lo había leído pero creo coincido, me parece una muy buena explicación, patriotismo de libreto, perfecto, porque no es sentido, es contradictorio con lo que siempre dijo”, expresó.

A su vez, marcó diferencias entre distintas partes del discurso presidencial y señaló que, a su entender, algunas expresiones no coinciden con el estilo habitual de Milei: “Además lo de que es Milei, no son las palabras de Milei, no es la idea de Milei, no es el estilo de Milei”.