El último Índice de FADA remarcó que los impuestos representaron el 58,2% de la renta agrícola en Argentina

La economista jefe de FADA, Antonella Semadeni, pasó por Canal E y se refirió a que el Índice FADA de septiembre mostró que los impuestos representan el 58,2% de la renta agrícola en Argentina, una mejora frente al 61,9% registrado en junio.

Antonella Semadeni explicó cómo se calcula el indicador y qué significa para los productores. “El índice FADA es el peso de los impuestos en el resultado económico de una hectárea agrícola”, planteó.

Cuánto se paga de impuestos en el sector agrícola

Según detalló, el indicador surge después de descontar los principales costos de producción: “La diferencia entre ingresos menos gastos es lo que nosotros llamamos renta agrícola o resultado económico”. Sobre el dato de septiembre, remarcó: “El 58% se va al pago de impuestos, es muy elevado”.

Aunque el porcentaje descendió respecto de junio, Semadeni aclaró que la mejora tiene otra explicación. “Esto no se debe a lo que nos gustaría, que es una baja de los impuestos, sino a que el resultado económico mejoró porque mejoraron los precios de los granos”, describió.

En ese sentido, agregó: “Los impuestos por hectárea no cambiaron, pero relativamente pesan menos sobre ese resultado que mejoró por la mejora de precios”. La renta agrícola promedio se distribuye actualmente entre un 58,2% de impuestos, 27,3% correspondiente al costo de la tierra y 14,5% de resultado agrícola.

Cómo impacta el comportamiento de la urea sobre los costos de producción

Otro elemento relevante fue el comportamiento de la urea. “Lo que vemos es una baja de este costo de producción clave, que obviamente te mejora el resultado económico por hectárea”, expresó la economista.

Y sintetizó los dos factores que favorecieron al productor: “Una baja en el precio de la urea, este fertilizante, y la suba y mejora en el precio de los granos”. Por cultivos, indicó que, “la verdad que viene bastante cerca lo que es maíz, trigo y girasol, entre 53 y 56%”, mientras que la soja presenta una carga mayor debido a las retenciones.