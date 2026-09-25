Ramiro Tosi: “El crecimiento se va a ubicar lejos del 3% del Presupuesto que mandó al Congreso el Gobierno”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, analizó para Canal E que la economía argentina cerró la semana con señales contrapuestas: una fuerte caída de la actividad en julio, consumo masivo todavía debilitado, salarios reales sin una recuperación clara y un deterioro del riesgo país.

El EMAE de julio fue uno de los datos más relevantes de la semana. El INDEC informó una caída desestacionalizada del 2,9% mensual y una baja interanual del 1,4%. Ramiro Tosi destacó la magnitud del retroceso: “Ese fue el dato más relevante en términos de que se desvió mucho respecto incluso a lo que esperaban los consultores privados”.

Las estimaciones indican que el crecimiento económico no será el que se indica en el Presupuesto 2027

Sobre el impacto que podría tener hacia fin de año, planteó un escenario de crecimiento inferior al previsto en el Presupuesto 2027. “Lo que prevemos en caso nuestro, es que el crecimiento se va a ubicar lejos del 3% del Presupuesto que mandó al Congreso el Gobierno, pero más cerca del 2%”, planteó. Y agregó: “Si sigue mostrando algo de debilidad, incluso podría perforar ese 2%, podría ser un 8 o un 7”.

El consumo masivo también mostró dificultades. En este sentido, Tosi señaló: “El consumo masivo tampoco da señales de recuperación y por eso somos bastante menos optimistas que el Gobierno de que la economía finalmente pueda crecer 3% en el año 2026”.

Respecto de los salarios reales, sostuvo que, “todavía en el acumulado del año seguís o empatado o apenas negativo, con lo cual tampoco nos dan los últimos números esperanzas en ese sentido”.

El sector energético muestra un superávit histórico

En materia de comercio exterior, el economista resaltó el desempeño energético. “Tenemos un superávit que va a ser histórico desde 1990”, expresó.

Además, remarcó el peso creciente de Vaca Muerta y del sector energético: “Con Vaca Muerta o el sector energético siendo el principal motor de ese resultado positivo”. Luego, manifestó que, “ese es el único dato positivo que tuvo el Gobierno en la última semana”.