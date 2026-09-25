Caución bursátil: cómo funciona y cuáles son sus beneficios

La educadora financiera, Vanesa Plaza, en comunicación con Canal E, explicó qué es una caución bursátil, cuáles son las diferencias entre la modalidad colocadora y tomadora y por qué puede ser una alternativa para administrar liquidez en el corto plazo.

Vanesa Plaza explicó el funcionamiento de la caución bursátil, una herramienta del mercado de capitales que permite colocar dinero a cambio de un interés o tomar fondos dejando activos como garantía. “La caución, que es el plazo, tiene un nombre difícil, pero es el plazo fijo de la bolsa”, explicó al introducir el concepto.

En qué consiste la liquidez

“Y el primero, primero que veo y el más importante, más allá del rendimiento que es mayor, es la liquidez”, señaló. Y agregó: “La liquidez es poder contar con nuestro dinero en forma más rápida, inmediata”.

Plaza destacó especialmente esta característica para empresas y pequeñas y medianas empresas. “Esto es muy importante para las empresas, para las pymes que necesitan manejar tesorería y tener liquidez, no pueden esperar un mes como en los plazos fijos”, planteó.

Asimismo, diferenció dos modalidades. La caución tomadora permite obtener dinero del mercado utilizando determinados instrumentos financieros como respaldo: “La caución básicamente es prestar plata a la bolsa o pedir plata a la bolsa, ojo con esto”. Sobre la misma línea, mencionó que, “si bien tiene, yo puedo pedir como un préstamo, de la misma manera que pongo plata y me dan un rendimiento, puedo pedir plata”.

La caución podría ser determinante para las empresas

Sobre esta modalidad, la educadora señaló: “Esa es la caución tomadora”. Según explicó, puede ser particularmente útil para pymes que necesitan financiamiento y cuentan con activos para ofrecer como garantía. “Nos prestan plata a la bolsa, nos presta plata por un determinado tiempo, nos cobra un interés, pero tenemos que tener, dejar instrumentos en garantía, en compensación”, detalló.

La operatoria permite utilizar una cartera existente para obtener liquidez sin necesariamente desprenderse de esos activos. “Yo puedo tener mi cartera con acciones, bonos, CDR, CTS y aparte pedir plata a palancarme para usar esa plata para otras inversiones”, sostuvo.