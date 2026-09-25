Argentina tiene un fuerte superávit externo, pero advierten que el consumo y la inversión no reaccionan

Las nuevas condiciones del comercio internacional de granos y aceites abren oportunidades para Argentina, aunque todavía existe una incógnita sobre cuánto de esa mejora externa puede trasladarse a la economía doméstica. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Jorge Ingaramo.

India redujo los aranceles de importación sobre los aceites vegetales con el objetivo de abaratar el consumo interno. Según Jorge Ingaramo, la decisión está vinculada con el aumento de los costos internacionales de transporte y seguros: “Por eso India toma esta medida para abaratarle el consumo interno a sus habitantes”.

Argentina podría sacar provecho de la movida económica de la India

Además, destacó la importancia del mercado indio para las exportaciones argentinas. “Y a nosotros, por supuesto, nos favorece porque India compra el 53% del aceite de soja argentino y el 36% del aceite de girasol argentino, que exportamos”, planteó.

Ingaramo explicó que el incremento de los costos marítimos afecta especialmente a productos de menor valor unitario: “Del otro lado, tenemos la contracara distinta, o sea, al subir la diferencia entre los precios SIF y los precios FOP, los precios FOP caen”.

Y agregó: “Entonces, evidentemente, ante la fuerte reducción de la caída del precio, del valor FOP, que experimenta Rusia por el conflicto bélico, ha decidido suspender los derechos de exportación para que los productores tengan entusiasmo por vender”. El escenario internacional también tiene efectos sobre los costos argentinos. “Eso es un fenómeno que tiene que ver con la guerra, tiene que ver con los costos marítimos, tiene que ver con la subida del precio del petróleo”, expresó.

En cuánto se posiciona el superávit argentino

Sin embargo, el economista marcó una contradicción entre el resultado del sector externo y el comportamiento de la economía interna: “O sea, qué cosa rara, tenemos 18.000 millones de dólares de superávit externo en los primeros ocho meses del año”.

En ese sentido, señaló que el crecimiento de las exportaciones todavía no aparece reflejado en el consumo ni en la inversión. “Si usted lo busca en el consumo, no lo encuentra”, resaltó.